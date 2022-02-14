/679284/ليلة-عيد-الحب-زوج-يذبح-زوجته-ويحرق-جسدها

لم تتهنى الزوجة المسكينة بالاحتفل بعيد الحب كباقي السيدات.. حيث قام زوجها المقيم منطقة دار السلام، جنوب محافظة القاهرة، بارتكاب جريمةً مأساويةً بعدما أقدم على ذبحها وإشعال النار في جسدها، والسبب في ذلك رفض إعطاءه أموالًا لشراء مواد مخدرة.

دوت الخليج

وتلقى الواء محمد عاكف، مدير مباحث قطاع جنوب القاهرة، اخطار من قسم شرطة دار السلام، ييفيد تلقي اشاره من مستشفى مبرة المعادي بوصول جثة سيدة تدعى "نورا محمود إبراهيم"، 28 سنة، تعمل كبائعة متجولة بالعتبة، ومقيمة شارع حسانين دسوقي بحدائق المعادي.

زوج يذبح زوجته ويحرق جسدها

تمت اصابتها بجرح نافذ بالرقبة من الجهة اليمنى والجهة اليسرى، ووجود حرق من الدرجة الثانية أسفل البطن، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

ضبط المتهم وبحوزته السكين التي استخدمت في الواقعة

حيث أنه بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجَها ويدعى صاحب الـ 35 عام وهو ايضا بائع متجول بالعتبة، ومقيم بنفس العنوان، سبق ضبطه واتهامه في 3 قضايا مخدرات.

وتمكن رجال المباحث، بعد تقنين الإجراءات من ضبط المتهم، و بحوزته السكين التي استخدمت في الواقعة.

وتم تحرير المحضر بالواقعة، وقامت النيابة العامة التحقيق.