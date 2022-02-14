اليوم..صناعة الشيوخ تناقش طلب محمد السباعي لإنشاء مركز لتصنيع وإصلاح الحاويات بالموانئ

/679236/اليومصناعة-الشيوخ-تناقش-طلب-محمد-السباعي-لإنشاء-مركز-لتصنيع-وإصلاح-الحاويات-بالموانئ

تناقش لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب محمد حلاوة، خلال اجتماعها مناقشة الإقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السباعى، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، بشأن بالبدء في سرعة إنشاء مركزلوجيستى لصناعة وإصالح الحاويات بالموانئ المصرية كأحد المشروعات التكميلية لأنشطة الشركات التابعة للقابضة للنقل والعاملة في هذا المجال بالتعاون مع و وزارة الإنتاج الحربي.

دوت الخليج

إنشاء مركز لوجيستى لصناعة وإصالح الحاويات بالموانئ المصرية

وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول المجلس، خلال جلسته العامة اليوم الأحد، علي مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، نهائيا.

كمـا أن مشروع القانون جـاء معالجـا القصـور الـوارد بقانون العمـل الحـالـي الصـادر بالقانون رقم (۱۲) لسـنة ٢٠٠٣، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمة الدستورية العليا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

حيث تناول مشروع القانون، تعثر التسوية الودية بين العمال وصاحب العمل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائية، مما أدى إلـى وجـود العديد من المنازعات العمالية معلقـة لـم يبـت فيهـا سـواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون.