رامي صبري بمشاهد رومنسية في كليب أغنية مع نفسي.. احتفالات عيد الحب

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أعلن الفنان رامي صبري منذ أيام عن استعداده لإصدار أغنية جديدة باسم مع نفسي، وهو الآن يقوم بتصوير الفيديو كليب الخاص بها، وقام بنشر عدد من الصور من كواليس التصوير عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

دوت الخليج يرصد نشر رامي صبري صورًا من فيديو كليب اغنية مع نفسي

رامي صبري ينشر صورة من الكليب الأغنية مع نفسي

وجاء الصور التي نشرها رامي صبري على انستجرام مع الموديل التي تشاركه في تصوير الكليب الخاصة باغنيته الجديدة مع نفسي، وعلق:"من كليب أغنيتي الجديدة مع نفسي.. قريبًا"، وظهر رامي والفتاة التي معه في الصورة باطلالة كاچوال، حيث ارتدى دامي سترة باللون البيچ وتحتها تيشرت ابيض، بينما ارتدت الفتاة قميص أبيض طويل، ومن فوقه چاكت جلد أسود.

تعليقات الجمهور على صورة رامي صبري الأخيرة

وشارك جمهور رامي صبري بتعليقاتهم على الصورة التي نشرها منذ قليل، وظهر حماس الجميع للأغنية،حيث كتبت واحدة منهم مُعربة عن انتظارها للأغنية الجديدة، وقالت:"مستنياك بفارغ الصبر والله.. من أشد معجبينك"، وقال آخر:"قريبًا ايه يا عم، نزلها الآن.. عارفين انها هاتكسر الدنيا"، وقال له أحد متابعيه انها بالتأكيد بمناسبة عيد الحب، حيث قال:"قريبًا ايه.. عيد الحب بكرة، قول انها نازلة بكرة".

رامي صبري في وضع رومانسي مع فتاة الكليب

كان رامي صبري قد نشر من قبل، صورة له مع الفتاة التي تظهر معه في كليب أغنيته الجديدة مع نفسي، وظهرا في وضع رومانسي للغاية، بينما كانت الأجواء حولهما صباحية منعشة، وظهر في الخلفية بعض من المظاهر ال يفية، وأحاطت بهم عدد كبير من الكتب والروايات الرومانسية، كما ارتدت الفتاة وقتها فستان صباحي بسيط باللون الأبيض.

رامي صبري طرح أغنية مكانك فوق

قدم الفنان رامي صبري أغنية جديدة باسم مكانك فوق، في يوم المباراة النهائية لكأس الأمم الإفريقية، وذلك دعمًا للمنتخب المصري الذي لم يحصل على لقب البطولة، ولكنه قدم أداءًا مشرَّفًا، والتي حصتد آلاف المشاهدات وقت صدورها لما تحمله من حماس وتقدير لما فعلوه أبطالنا المصريين في كأس الأمم الإفريقية.