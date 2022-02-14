علي الحجار يهدي أغنيته الجديدة «أبو الأحلام» لشقيقه الراحل

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دوت الخليج يرصد إهداء علي الحجار أغنيته الجديدة لشقيقه الراحل أحمد الحجار

ونشر علي الحجتر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، مقطع قصير من أغنيته الجديدة، وعلق قائلا: إهداء لـ روح الفنان أحمد الحجار.. أبو الأحلام.

وفاة شقيق علي الحجار

الجدير بالذكر أنه رحل أحمد الحجار، شقيق المطرب علي الحجار، في يوم 4 من شهر يناير المنقضي، عن عمر ناهز 65 عاما،

وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، ونعاه عدد كبير من نجوم الفن ببالغ الحزن و الأسى على رحيله.

السيرة الذاتية للراحل أحمد الحجار

أحمد الحجار نشأ فى عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى وهو "إبراهيم الحجار"، وكانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان، التحق بالمعهد العالى للموسيقى العربية.

تعلم العزف على آلتى العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية، وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى من الكلية بلحن "اعذرينى" ﻷخيه على الحجار، ثم تتابعت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فقد لحن للمطرب محمد فؤاد أغنيات فيلم "أمريكا شيكا بيكا" ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحن لهشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية "عود" هى بداية شهرته كمطرب، وله ما يقرب من أربعة ألبومات غنائية.

آخر لقاء تليفزيوني لأحمد الحجار

وكان تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، فيديو للفنان الراحل أحمد الحجار، في آخر لقاء تليفزيون يدعو فيه أولياء الأمور لتحفيظ أبنائهم القرآن الكريم، مؤكدين أن هذا اللقاء يشير إلى حسن خاتمة الفنان الراحل.

حفلات علي الحجار

من ناحية اخرى، تألق علي الحطار في العديد من الحفلات الغنائية، إذ أنه أحيا المطرب على الحجار أكثر من حفل خلال الفترة الأخيرة، ضمن الحفلات التى يحيها النجوم فى مختلف الأماكن، حيث أحيا حفلًا ضخمًا ضمن فعاليات الدورة الـ 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، بحضور عدد كبير من جمهوره ومحبيه، وتغني بباقة من أشهر أغنياته، منها يا مصري ليه، يا طالع الشجرة، ما تمنعوش الصادقين، هنا القاهرة، المال والبنون، من غير ما تتكلمي، مسألة مبدأ، راح توحشيني، لو تعرفي، على قد ما حبينا.

كما أحيا حفلًا غنائيًا بالقاهرة فى سهرة غنائية طويلة احتضنها مسرح الزمالك، قدم خلالها 25 أغنية على مدار ثلاث ساعات متواصلة، وحفل أخر على مسرح دار الأوبرا بالإسكندرية، وأحيا حفلا داخل دار الأوبرا على خشبة مسرح النافورة، والذى رفع شعار كامل العدد، وقدم من خلاله حوالى 24 أغنية، منها: اللي اشتري، والسيرة الهلالية، وتعالي ياهوى، وطب ايه يبعدني عنك، وماتكدبيش، وعنوان بيتنا، والليل وآخره، وكناريا، وانكسر، وتحت نفس الشمس.