/679275/كرم-جبر-مصر-تعيش-في-عهد-الرئيس-السيسي-أزهي-عصور-المواطنة-ومفهوم-الوطن لم-يكن-أبدا-في-فكر-وأجندة-الجماعات-الإرهابية

مفهوم الوطن والمواطنة لم يكن أبدا في فكر وأجندة الجماعات الإرهابية مويني: العلاقة بين المسلمين وغيرهم قائمة على الإحسان والبر ربيع: الإعلام له دورًا كبيرًا في نشر المواطنة والتسامح سليمان: اقترح تأسيس المفوضية العالمية للتربية على التسامح قرمان: الدين الإسلامي أكد على المساواة والمواطنة بين الجميع.

دوت الخليج

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المواطنة تُعرف بأنّها مصطلح مشتق من كلمة الوطن، وهو المكان الذي يُقيم فيه الإنسان سواء وُلد فيه أم لم يولد، كما تعرف المواطنة بأنّها علاقة بين الفرد والدولة يُحدّدها قانون الدولة بما تتضمّنه من حقوق وواجبات، مضيفًا أن المواطنة تُساهم بشكل كبيرٍ وملموسٍ في تطوير المجتمعات عن طريق تحقيق الانسجام بين أفراد المجتمع من خلال استخدام لغة الحوار لحلّ جميع أنواع الخلاف التي تنشأ بين مختلف فئاته، واحترام الاختلاف والتنوع العرقيّ والعقائديّ والفكريّ بين أفراد المجتمع، وتقديم مصلحة الوطن على المصالح الخاصة بما يُساعد على بناء الدولة.

مفهوم الوطن والمواطنة لم يكن أبدا في فكر وأجندة الجماعات الإرهابية

وأضاف كرم جبر أن معظم المشكلات التي تحدث في أي مكان تأثيرها لا يقف على فئة محددة من البشر حيث أنها تمتد إلى دول العالم، وبتلالي تعتبر عالمية المشكلات والقضايا ركيزة أساسية للاهتمام بالمواطنة العالمية، وقال إنه يأتي الاهتمام بالمواطنة العالمية من منطلق مساهمتها في تحقيق بناء شخصية متكاملة قادرة على التفاعل الإيجابي مع الحاضر والمستقبل، فهي تجعله مواطناً عالمياً يسعى إلى فهم العالم، وقادراً على اتخاذ القرار المناسب، ولديه وعي بقيم المواطنة والانتماء واحترام الذات والآخرين وتنوع الثقافات وتعزيز قيم التعايش السلمي والتعاون بين الشعوب.

دين الإسلام يعد دين السلام والتسامح واليسر

وأوضح رئيس المجلس الأاعلى لتنظيم الإعلام، خلال جلسة المواطنة والسلام العالمي، في اليوم الثاني للمؤتمر الثاني والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، دين الإسلام يعد دين السلام والتسامح واليسر والرفق والبعد عن العنف، مضيفا أن مؤتمر المواطنة الذي نحن بصدده يعتبر خطوة هامة في طريق تحقيق السلام المجتمعي والعالمي وإرساء قيم التعايش، وعلى الجميع احترام قيم المواطنة وفهم أعمق لاختيارات الآخر.

مفهوم الوطن والمواطنة

وأشار رئيس المجلس الأاعلى لتنظيم الأعلام إلى أن مفهوم الوطن والمواطنة لم يكن أبدا في فكر وأجندة الجماعات الإرهابية مثلما تعودت جماعة الإخوان على وصف الأوطان بأنها «حفنة من تراب عفن» وعبرت أدبيات وتراث الإخوان عن عدم اعترافهم بالأوطان والحدود الجغرافية، كما أن فكرة الوطن والأمن القومي لا قيمة لها في أدبياتهم وليست من أهدافهم أو أولوياتهم.

وقال رئيس المجلس الأاعلى للإعلام إن مفهوم الدولة لدى هذه الجماعات مختلف تماماً عن الموجود في الواقع فالدولة عندهم هي الدولة السلطانية القديمة الموجودة في التراث، وتاريخ هذه الجماعات يؤكد أنها ضد فكرة المواطنة وضد فكرة الديمقراطية، وأنها حركة تعمل منذ نشأتها على هدم الأوطان من أجل إنشاء وطن جديد يقوم على "أيديولوجيا التنظيم"، مضيفًا أن ما خاضته الجماعات الإرهابية وقوى التطرف من تجارب مريرة، وفشلهم الذريع في إدارة ‏البلدان العربية، والانهيار الكامل في كل مناحي الحياة المختلفة، وعلى وجه الخصوص الأمنية، يؤكد أنه لا سبيل إلا إبعادهم و‏نهجهم الكارثي والمدمر، وإفساح المجال للتغيير وإعادة بناء دولة المواطنة.‏

تعزيز المواطنة بالتشريعات التي تكفل الحريات الدينية

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للإعلام أن الدولة المصرية في صدد العيش الان في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأزهي عصور المواطنة، حيث تم تدشين عهداً جديداً في مجال تعزيز أسس المواطنة، سواء من خلال التشريعات التي تكفل الحريات الدينية، أو إطلاق الاستراتيجيات الوطنية التي تعزز حقوق المواطنين، على غرار الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، أو من خلال تنفيذ المشروعات الوطنية الكبري التي تستهدف رفع حياة المواطن المصري مثل مشروع "حياة كريمة"، الذي يستهدف حوالي نصف المجتمع المصري.

واختتم كرم جبر أن اللعب على وتر المواطنة وإثارة الفرقة والخلافات بين أبناء الوطن الواحد يمثل النافذة التي من خلالها يتم التدخل في شئونه الداخلية، وإضعاف قوته وتهديد وحدته الداخلية وأمنه المجتمعي.