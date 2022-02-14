/679281/رفض-ترك-صديقه-حتي-مات-بجواره-وفاة-كلب-الطفل-ريان

التاريخ مليء بالاحداث التي اثبتت فيها الكلاب وفائها على خلاف البشر.. مقولها قالها المؤرخ الكبير ألكسندر بوب، أثبت فيها حجم وفاء الكلاب وحفظها للوعود القائمة بينها وبين صاحبها.

دوت الخليج

مات كلب ريان " ملاك الرحمة" الذي فارق الحياة بعد معاناة شديدة خاضها بمفرده داخل البير ليصمد البطل 4 أيام متواصلة، ويموت في الخامس مفارقا الحياة، تاركا خلفه كلبه الذي لم يتحمل أن يعيش طويلا بعده.

رفض ترك صديقه حتي مات بجواره.. وفاة كلب الطفل ريان

تواصل موقع دوت الخليج مع أسرة الطفل ريان ، والذي أكدت أن الكلب حضر الجنازة مع المشيعين وكأنه يريد أن يتأكد من وصول الطفل ريان إلى مأمنه، ولم يكتفي بذلك بل جلس كالأسد يحرس قبره . الأسرة أكدت أيضا ان علامات الحزن تملكت من الكلب أثناء تشييع الطفل ، حيث سقطت دموعه في مشهد يكاد يدمي القلوب ويفطر الأكباد ، فليس البشر وحدهم من تالموا لوفاته بل الحيوانات ايضا تأثرت بقصة هذا الطفل الذي علم بقصته العالم أجمع .

والدة الطفل ريان: الكلب منع ريان من الخروج في يوم وفاته

وفجرت والدة الطفل مفاجاة كبيرة حيث قالت:" انه في يوم الوفاة حاول الكلب منع ريان من الخروج واستمر فى سحبه من ملابسه لكى لايخرج من البيت وعندما اختفى ريان لم نكن نعلم عنه شيئ وتوصلنا لمكان سقوطه فى البئر عن طريق الكلب الذى وجدناه يجلس بجوار البئر حزين لكنه لايستطيع اخبارنا وظل ينبح وينظر للبئر حتى علمنا بسقوط ريان داخله والى الأن يجلس قبر كلب ربان بجوار قبره وقال احد العرافين ان الكلب لن يترك مكانه حتى يموت".

مات ريان ومن وراءه كلبه

مات ريان ومن وراءه كلب ريان، فقصص الوفاء والحب بين الإنسان والحيوانات الأليفة خصوص الكلاب كثيرة، ولكن هذه القصة تعطي الجميع دروس في الوفاء.