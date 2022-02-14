/679276/النيابة-العامة-تواصل-التحقيق-في-قضية-وفاة-الطبيبة-آلاء-التي سقطت-من-البلكونة-بالمنوفية

تواصل النيابة العامة تحقيقاتهـا لكشـف مـلابسـات وفــاة ( آلاء ) بالمنـوفيـة حيث تُجـري النيابة العامة تحقيقاتهـا في الواقعة، والتي لم تتوصـل حتى تاريخه إلى كشف ملابسات كيفيـة وفـاة الطبيبة ( آلاء ) بالمنوفية في الثامـن مـن شـهر فبراير الجاري، ولم تقطع بقتلهـا أو إقدامها على الانتحار، وقـد تبينـت وحـدة الرصـد والتحليـل بـإدارة البيان بمكتـب النائب العـام سعي البعـض لإثارة الرأي العام والادعاء كذبا بتعمـد جهات التحقيـق إخفاء ملابسات تلك الواقعـة نظـرا لاعتبـار صـفـة زوج المتوفـاة وأحـد ذويه، وهـو مـا تؤكـد النيابة العامـة عـدم صحته، وأنهـا ماضية قدما في تحقيقاتهـا لكشف الحقيقة بعـدل مجـرد دون أي اعتبـار أو تمييز.

دوت الخليج

وقـد كانت النيابة العامـة قـد تلقـت بـلاغ وصـول الطبيبة لمستشفى سرس الليان العـام متوفية؛ لسقوطها مـن علـو داخـل العقـار مـحـل سـكنها، فاتخذت إجراءتهـا وصـولا لحقيقة الواقعـة، حيـث أجـرت معاينـة لشـقة المتوفاة، ولموضع العثور على جثمانهـا أسـفـل سـلم العقار، وعاينت آثارًا ظهـرت كموضـع ارتكاز يديـن عـلى سـور السـلم المقابـل لشقتها، وندبت الطبيب الشرعي لإجـراء الصفة التشريحيـة عـلى جثمانهـا للوقوف على سبب وكيفيـة حـدوث وفاتهـا، كـما ندبـت خـبراء الإدارة العامـة لتحقيـق الأدلة الجنائية لمعاينة مسرح الحادث بيانًا لمـا فيـه مـن آثـار قـد تُسـفر عـن وضـع تصـور محـدد لحدوث الواقعة، وطلبت كذلك تحريات الشرطة.

النيابة العامة تواصل التحقيق في قضية بعد وفاتها في ظروف غامضة

واستمعت النيابة العامة لأقوال والدة المتوفاة والتي اتهمت زوجها وذويه بدافع خلافات حديثـة بينهـما قبيـل الحـادث بأيام، فاستجوبت لذلك زوج المتوفاة وشقيقيه ووالديـه فأنكروا ارتكابهـم الواقعة، وقرروا أن المجني عليهـا خـرجـت يومئـذ مـن مسـكنهم متجهـة لمسكنها بـذات العقار، وأثناء ذلـك سـمعوا صـوت ارتطـام شـديد، فتبينوا المتوفاة طريحة أسـفل سـلم العقـار، فحاولوا إسعافها إلى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة.

شهود عيان

كما سألت النيابة العامة خمسـة شـهـود مـن الجيران بعقـار مـجـاور، فشهدوا بتلقيهـم نبـأ سقوط المتوفاة دون وقوفهـم عـلى كيفيـة حـدوث الواقعـة، ورأت إحداهـم - فـور سـماعها صـوت الارتطام- زوج المتوفـاة وشقيقته مسرعـيـن صـوب اتجـاه الصـوت لاستطلاع الأمـر كـمـا سـألت النيابة العامة صديقتين للمتوفـاة عـن أحوالهـا الاجتماعية وملابسات الأيام الأخيرة قبل وفاتها، وطلبت النيابة العامة الاستعلام مـن شركات المحمـول عـن المكالمات الصادرة والـواردة لهاتـف المتوفـاة، وكـذا طلبت تحريات مباحث الشرطـة حـول الواقعة، والتي أسفرت مبدئيـا عـن عـدم التوصـل لحقيقتهـا مـع تكثيف الجهود لكشـفها، وعلى ذلك أمرت النيابة العامـة بإخلاء سبيل المتهمين عقـب استجوابهم لعـدم توافـر مـبررات الحبـس الاحتياطي في حقهـم، وجـار استكمال التحقيقات. هذا، وتشير النيابة العامة أن أساس إعـمال سلطاتها في تقييد حريات

المواطنين وحبس المتهمين احتياطيا يعتمد على توافر مبررات ذلك الحبس قبلهم في ضوء صحيح القانـون وقواعـد العدالة، دون التفات لأي اعتبارات أو مطالبـات أخـرى، كـما تؤكد أن التحقيقات لا تزال جارية للتوصل إلى الحقيقة كاملة، وإن كانت الأوراق تحـوي مـن الشـواهـد مـا يـرجـح أحـد التصوريـن المحتملين لكيفيـة حـدوث الوفـاة؛ وهـو مـالـن تفصح عنـه النيابة العامة حتى انتهاء التحقيقات حرصا على سلامتها وحسن سيرها.

وختاما، فإن النيابة العامة - نظرا لما تلحظة في بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن الواقعـة ومـا يتخلـل ذلـك مـن ادعـاءات مدسوسـة لإثارة الفتن- تؤكـد إدراكهـا لأهميـة ودور وسائل التواصـل الاجتماعي في التواصـل الفعال مع المواطنين باعتبارهـا بابـا مستحدثا لنظر مظالمهـم، ولكنها كذلك تحـذر مـن استخدام ذات الوسائل كنافذة لإثارة الفتن والقلاقل بين الناس، مهيبة لذلك بالكافة إلى تجنب تلك المحاولات المغرضة وعـدم الالتفات إليها.