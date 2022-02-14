/679274/برشلونة-يخطف-التعادل-من-إسبانيول-ويواصل-كتابة-تاريخ-15-عام

انتهت أحداث مباراة برشلونة وإسبانيول بنتيجة هدفين مقابل هدفين ، في لقاء ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين بالدوري الإسباني الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

افتتح الفريق الكتلوني والفريق الضيف في مباراة اليوم، سجل التهديف في اللقاء، في الدقيقة الثانية، عن طريق بيدرو غونزاليس لوبيز، من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليسرى عن طريق جوردي ألبا إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها بيدرو غونزاليس لوبيز بتسديدة مباشرة سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

عاد فريق إسبانيول يهدف التعادل في المباراة في الدقيقة الأربعون من عمر اللقاء، عن طريق سيرخي درادير، من خلال هجمة منظمة من لاعبي إسبانيول على الجبهة اليسرى أنهاها راؤول دي توماس بتمريرة هيأت الكرة لزميله سيرخي داردير الذي أطلق تسديدة متقنة من على حدود الزاوية اليمنى لمنطقة جزاء برشلونة وضعت الكرة داخل الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

برشلونة يسرق المباراة في الدقائق الأخيرة

أكد أصحاب الأرض بالهدف الثاني في المباراة، عن طريق راؤول توماس، في الدقيقة الـ 65، ليقرب فريق إسبانيول من تحقيق أول أنتصكار على البرسا بعد 15 عام، من خلال تمريرة طولية من وسط الملعب عن طريق سيرخي داردير إلى داخل منطقة الجزاء تمكن راؤول دي توماس من السيطرة عليها بشكل جيد ثم أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

رفضت برشلونة انتهاء المباراة لصالح إسبانيول، ليضرب بهدف التعادل في اللقاء، في الدقيقة السادسة من الوقت البدل الضائع، عن طريق لوك دي يونج، من خلال عرضية متقنة من الجبهة اليمنى عن طريق أداما تراوري إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها لوك دي يونج برأسية قوية وضعت الكرة داخل الشباك في أقصى الزاوية اليسرى للمرمى.

تشكيل برشلونة ضد إسبانيول

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جوردي ألبا - ماركوس أراخو – جيرارد بيكيه - ديست.

خط الوسط: فرانك دي يونج - بوسكيتس - بيدري.

خط الهجوم: جافي - فيران توريس - أداما تراوري.

موقف الفريقين في الدوري

البدلاء: نيتو، ريكي بويج، برايثوايت، عثمان ديمبلي، نيكو، لوك دي يونج، مينجويزا، إريك جارسيا، أوباميانج، جوتجلا، عبد الصمد الزلزولي، أرانو تيناس.

يحتل برشلونة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 39 نقطة، من أصل 23 مباراة، فيما يحتل إسبانيول المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة، من أصل 24 مباراة.