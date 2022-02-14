نشرة أخبار الفن: رد ناري من ياسمين رئيس على منتقدي زوجها.. مايا دياب تثير الجدل بإطلالة عارية.. وهذه حقيقة زواج اسماء جلال

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شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد الموافق 14 من شهر فبراير الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث المأساوية التي سيرصدها لكم موقع تحيا مصرخلال السطور التالية.

إلهام شاهين تتراجع عن انتقادها لجورجينا وكريستيانو رونالدو

أثارت الفنانة القديرة إلهام شاهين الجدل حولها بعدما وجهت انتقادات لاذعة لعارضة الأزياء جورجينا رودريجيز ولاعب الكرة العالمي كريستيانو رونالدو وصفه علاقتهما بالشو.

وتراجعت إلهام شاهين عن تلك الإنتقادات التي تداولتها الصحف ومواقع التواصل الإجتماعي، موضحه قصدها من تصريحاتها السابقة عن الثنائي الشهير جورجينا ورونالدو، فقالت خلال برنامج Et بالعربي: “ كلموني في مداخلة قالولي إيه رأيك الحب يبقى معلن ولا يبقى شيء خاص؟، قلت أكيد يبقى شيء خاص”.

وتابعت: “ أنا معرفش جورجينا، لكن السؤال كان ليا، إيه رأيك الحب يبقى معلن ويبقى معمول بشكل شو؟، قلت لاء ده شيء خاص بين الطرفين، وأنا مبحبش الشو ده، وهما حريين دي حرية شخصية، يعملوا في بعض اللي هما عايزين، مش من حقنا نعترض”.

شائعة الزواج تلاحق أسماء جلال

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا، شائعات حول الفنانة الشابة أسماء جلال بشأن زواجها، وصلت لتلك الشائعات للنجمة المصرية الأمر الذي جعلها تخرج عن صمتها وترد.

وكتبت اسماء جلال عبر خاصية «ستوري»، بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، معربة عن استيائها: «في إشاعة طلعت إني أتجوزت، معرفش أمتى وإزاي ده حصل أنا زيي زيكوا اتفاجئت بصراحة، بس عموما محصلش لو حصل أكيد هشاركوا خطوة زي دي».

عزاء الموجي الصغير من مسجد الحامدية الشاذلية يوم الاربعاء

أعلنت أسرة الموسيقار محمد الموجي، الشهير بالموجي الصغير، موعد عزاء الفنان الراحل الذي وافته المنية في يوم الجمعة الماضي الموافق 11 من شهر فبراير الماضي، فكتب ابن شقيقه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كاشفا تفاصيل العزاء: «سيقام عزاء خالي الحبيب الموجي الصغير يوم الأربعاء المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين عقب صلاة المغرب ولا أركم الله مكروها في عزيز لديكم».

رد ناري من ياسمين رئيس على منتقدي تصريحات زوجها

خرجت الفنانة ياسمين رئيس عن صمتها، لترد على هجوم الجمهور على زوجها المخرج هادي الباجوري بعد تصريحه الاخير في برنامج «كلام الناس»، بشأن قبوله بالأدوار الرومانسية على زوجته، فنشرت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو من أحد أفلامها، والتي تصور به مشهد يحتوي على قبلات، وعلقت عليه قائلة: «بلاش تبوسني».

مايا دياب تثير غضب الجمهور بإطلالة عارية

أطلت الفنانة اللبنانية مايا دياب بإطلالة عارية على متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، من خلال مجموعة صور شاركتها معهم يبدو أنها التقطتها في إحدى حفلاتها الأخيرة، فظهرت في مجموعة الصور التي شاركتها عبر موقع «انستجرام»، بجامبسويت سوداء مزينة بفراشات باللون الاحمر، وجاءت ملابسها شفافة من الذارع والأرجل، مما جعل الجمهور يغضب عليها.