/679268/رامي-عياش-وأصالة-وفضل-شاكر-أغاني-عيد-الحب-2022

قدم عدد من نجوم الطرب في الوطن العربي أغنيات جديدة بأصواتهم بنماسبة عيد الحب، حيث يزيد مستخدمو موقع الفيديوهات يوتيوب خلال هذه الفترة، باعتبارها المنصة الرسمية لطرح العديد من الأغاني.

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