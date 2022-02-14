محافظة القاهرة: أعمال تطوير ميدان السيدة زينب تجرى على قدم وساق 

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قامت بها نائب المحافظ اليوم الأحد، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بحى السيدة زينب يرافقها الدكتور مهران عبداللطيف رئيس الحى حيث تفقدت الميدان وأعمال التطوير التى تمت به ومنها الحديقة الكبرى فى إطار أعمال التطوير لمسار مزارات أهل البيت بالمنطقة الجنوبية والتى تبدأ من مسجد السيدة زينب وحتى مسجد السيدة عائشة.
وأكدت عبدالمنعم - خلال الجولة - أن الهدف من تنفيذ أعمال التطوير هو استعادة دور القاهرة لتكون مركزا للإشعاع الحضارى والتاريخى ومقصدا سياحيا من الدرجة الأولى لجذب السائحين وذلك من خلال التنسيق الشامل والتام مع شركاء التنمية والمجتمع المدنى.
وقالت "إن الجهود المبذولة تهدف لإضافة اللمسات الجمالية لإظهار تاريخ وعراقة المكان وإبراز قيمته الحضارية من خلال العمل على دهان وتوحيد ألوان واجهات العمارات المطلة على الميدان لتكون ملائمة لطبيعة المكان بالتنسيق مع شركاء التنمية إيمانا بالدور الفعال والقوى لمؤسسات المجتمع المدنى بتكاتفها مع المؤسسات الحكومية فى إنجاز كافة أعمال التطوير والتى ستتم بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى كداعم وشريك قوى فى أعمال التطوير تفعيلا لمبادرة القيادة السياسية بالتعاون مع شركاء التنمية".
وشددت "عبدالمنعم" على ضرورة الانتهاء من تنفيذ كافة أعمال التطوير بكفاءة عالية ودقة متناهية وضغط الجدول الزمنى وإنجازه فى أقرب وقت ممكن مع الاستمرار فى أعمال رفع كفاءة الطرق والإنارة والتشجير، وكذلك تكثيف أعمال النظافة ورفع كافة المخلفات والقمامة ونظافة الأرصفة من خلال تكثيف دوريات الأعمال التى تتم على مدار اليوم ورفعها أولا بأول مع الاهتمام الكامل بتلك المنطقة ذات الطراز المعمارى المميز إلى جانب مواصلة الأعمال لحين الانتهاء من رفع المخلفات مع المتابعة المستمرة والتنسيق الدائم مع فرع هيئة النظافة وتجميل القاهرة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.
كما وجهت نائب المحافظ - خلال زيارتها الميدانية - برفع الإشغالات والمخالفات وإزالة الإعلانات واللوحات العشوائية الموجودة بنطاق الحى والتى تؤثر على الحركة المرورية والمشاه وعودة الانضباط للشارع من خلال المرور اليومى والمتابعة الدورية من إدارات المتابعة ومشرفى المربعات مع شن الحملات المكبرة بصورة مستمرة بالتنسيق مع قسم شرطة حى السيدة زينب وشرطة المرافق بالحى للحد من إشغالات المحلات والباعة الجائلين.
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