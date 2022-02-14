كرم جبر : مصر تعيش فى عهد الرئيس السيسى أزهى عصور المواطنة

جدة - نرمين السيد - أكد الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مصر الآن تعيش فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى أزهى عصور المواطنة فقد دشن عهداً جديداً فى مجال تعزيز أسس المواطنة، سواء من خلال التشريعات التى تكفل الحريات الدينية، أو إطلاق الاستراتيجيات الوطنية التى تعزز حقوق المواطنين، على غرار الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان، أو من خلال تنفيذ المشروعات الوطنية الكبرى التى تستهدف رفع حياة المواطن المصرى مثل مشروع "حياة كريمة"، الذى يستهدف حوالى نصف المجتمع المصرى.





جاء ذلك خلال جلسة المواطنة والسلام العالمى، فى اليوم الثانى للمؤتمر الثانى والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف جبر، أن الإسلام دين السلام والتسامح واليسر والرفق والبعد عن العنف، لذا فمؤتمر المواطنة الذى نحن بصدده يعتبر خطوة هامة فى طريق تحقيق السلام المجتمعى والعالمى وإرساء قيم التعايش، وعلى الجميع احترام قيم المواطنة وفهم أعمق لاختيارات الآخر.

وأوضح جبر أن المواطنة تُعرف بأنّها مصطلح مشتق من كلمة الوطن، وهو المكان الذى يُقيم فيه الإنسان سواء وُلد فيه أم لم يولد، كما تعرف المواطنة بأنّها علاقة بين الفرد والدولة يُحدّدها قانون الدولة بما تتضمّنه من حقوق وواجبات، مضيفًا أن المواطنة تُساهم بشكل كبيرٍ وملموسٍ فى تطوير المجتمعات عن طريق تحقيق الانسجام بين أفراد المجتمع من خلال استخدام لغة الحوار لحلّ جميع أنواع الخلاف التى تنشأ بين مختلف فئاته، واحترام الاختلاف والتنوع العرقى والعقائدى والفكرى بين أفراد المجتمع، وتقديم مصلحة الوطن على المصالح الخاصة بما يُساعد على بناء الدولة.

وأضاف جبر أن معظم المشكلات التى تحدث فى أى مكان لا يقف تأثيرها على فئة محددة من البشر بل تمتد إلى دول العالم، ومن هنا تعتبر عالمية المشكلات والقضايا ركيزة أساسية للاهتمام بالمواطنة العالمية، وقال إنه يأتى الاهتمام بالمواطنة العالمية من منطلق مساهمتها فى تحقيق بناء شخصية متكاملة قادرة على التفاعل الإيجابى مع الحاضر والمستقبل، فهى تجعله مواطناً عالمياً يسعى إلى فهم العالم، وقادراً على اتخاذ القرار المناسب، ولديه وعى بقيم المواطنة والانتماء واحترام الذات والآخرين وتنوع الثقافات وتعزيز قيم التعايش السلمى والتعاون بين الشعوب.

وأشار إلى أن مفهوم الوطن والمواطنة لم يكن أبدا فى فكر وأجندة الجماعات الإرهابية مثلما دأبت جماعة الإخوان على وصف الأوطان بأنها "حفنة من تراب عفن" وعبرت أدبيات وتراث الإخوان عن عدم اعترافهم بالأوطان والحدود الجغرافية، كما أن فكرة الوطن والأمن القومى لا قيمة لها فى أدبياتهم وليست من أهدافهم أو أولوياتهم.

وقال جبر إن مفهوم الدولة لدى هذه الجماعات مختلف تماماً عن الموجود فى الواقع فالدولة عندهم هى الدولة السلطانية القديمة الموجودة فى التراث، وتاريخ هذه الجماعات يؤكد أنها ضد فكرة المواطنة وضد فكرة الديمقراطية، وأنها حركة تعمل منذ نشأتها على هدم الأوطان من أجل إنشاء وطن جديد يقوم على "أيديولوجيا التنظيم"، مضيفًا أن ما خاضته الجماعات الإرهابية وقوى التطرف من تجارب مريرة، وفشلهم الذريع فى إدارة ‏البلدان العربية، والانهيار الكامل فى كل مناحى الحياة المختلفة، وعلى وجه الخصوص الأمنية، يؤكد أنه لا سبيل إلا إبعادهم و‏نهجهم الكارثى والمدمر، وإفساح المجال للتغيير وإعادة بناء دولة المواطنة.‏

واختتم جبر حديثه قائلا: "إن اللعب على وتر المواطنة وإثارة الفرقة والخلافات بين أبناء الوطن الواحد يمثل النافذة التى من خلالها يتم التدخل فى شئونه الداخلية، وإضعاف قوته وتهديد وحدته الداخلية وأمنه المجتمعى".