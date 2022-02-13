/679271/مدحت-صالح-عن-حفلات-صوت-السينما-الجمهور-حبها-فطلب-تاني

كشف الفنان مدحت صالح عن تفاصيل مشاركته في حفلات صوت السينما الذي أطلقتها شبكة mbc خلال هذه الفترة، مشيرا إلى أنهم كانو على استعداد لإطلاق حفل واحد لكن تزايدت طلبات الجمهور على الحفل.

دوت الخليجيرصد تصريحات مدحت صالح بشأن حفلات صوت السينما

وقال مدحت صالح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر قناة mbc مصر: «أغلتي السينما ليها مكان خاص عند كل المصريين، فقررنا نعمل حفلة واحدة عيدنا فيها صياغة وتوزيع الموسيقي بشياكة ولكن الجمهور حب الحفل فطلب تاني».

مدحت صالح يكشف عن حفلات صوت السينما القادمة

وكشف مدحت صالح عن الحفلات القادمة لصوت السينما، مؤكدا على إقامة حفل غدا احتفالا بعيد الحب في دار الأيورا، وحفل آخر في 10 مارس ، بمكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع الفنانة ريهام عبد الحكيم.

أغاني مدحت صالح خلال حفل صوت السينما

ويقدم مدحت صالح خلال الحفل أغنية لصدفة واهواك والنور مكانه في القلوب ومافيا والدنيا ريشة في هوا والاستاذ فوزي طير بينا ياقلبي.

مسلسل أبو العروسة

ويستكمل مدحت صالح تصوير مسلسله الجديد أبو العروسة الذي يسلط الضوء على القضايا العائلية البسيطة، التي يتعرض لها عامة الشعب، من خلال عرض قصة أسرة بسيطة يقودها أب سوي وذكي، يملىء قلبه الود والألفة، يحاول تربية أبناء سويين، ومعاونتهم في جميع مشاكلهم وتسهيل الأمور عليهم، وأم «سوسن بدر»، رغم أنها إمرأة عاملة، إلا أنها كرست حياتها وأولويتها لأولادها وزوجها، لتعيش الأسرة في حالة من الدفيء الأسري الذي يفتقده عدد كبير من الشعب هذه الأيام، خاصة مع وجود الهاتف المحمول.

لوم يهمل الأسرة ذات المستوى الاقتصادي المرتفع، فتناول العمل أسرة طارق والتي تختلف تماما عن أسرة سيد رجب البسيطة والهادئة، فهي رغم غناها أسرة مليئة بالمشاكل والخيانة والمواقف الغريبة.

أبطال مسلسل أبو العروسة

ويعد مسلسل «أبو العروسة» بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، خالد كمال، ميدو عادل، ولاء الشريف، محمود حجازي، رانيا فريد شوقي، أحمد صيام، صفاء الطوخي، محمد حاتم، أماني كمال، ديانا هشام، وكارولين عزمي، والمسلسل من إخراج كمال منصور، تأليف هاني كمال