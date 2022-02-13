/679270/غياب-سيرخو-راموس-عن-باريس-سان-جيرمان-أمام-ريال-مدريد

يلتقي باريس سان جيرمان الفرنسي، مع ريال مدريد الإسباني الأربعاء المقبل، في لقاء يجمع بين الفريقين في ذهاب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنطلق صافرة بداية مباراة باريس سان جيرمان وريال مدريد، الأربعاء المقبل في العاشرة مساء، في لقاء يجمع بينهما على ملعب حديقة الأمراء بباريس.

يعاني راموس من إصابة في ربلة الساق المينى، ويغيب عن النادي الباريسي منذ 29 يناير الماضي، حين أصيب في التدريبات.

ولم يشارك راموس في تدريبات باريس سان جيرمان اليوم الأحد؛ وفقًا لما ذكرته شبكة "آر إم سي سبورت" الفرنسية.

وقالت الشبكة إن راموس لن يكون قادرًا على التواجد في مباراة الثلاثاء، في ظل عدم تعافيه تمامًا من الإصابة، حيث ظل يتدرب في صالة الألعاب الرياضية "الجيم" للتعافي.

راموس عن مواجهة ريال مدريد

علق الإسباني سيرخو راموس المدير الفني، مدافع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، على نتيجة قرعة دور الثمن نهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

‏وقال سيرخيو راموس : "أتمنى لو واجهنا فريق آخر، لدي الكثير من المودة تجاه ريال مدريد وهذا لن يغير شيئاً، سأفعل كل ما في وسعي لمساعدة فريقي باريس ".

وأضاف: ‏"عندما كنت في الطائرة علمت ان المان يونايتد هو خصمنا كنت متحمساً لذلك ولكن عندما وصلت تفاجأت بان الخصم اصبح ريال مدريد ، كانت أمنياتي غير ذلك لكن هذا هو حال كرة القدم ".

واختتم: ‏"انا وميسي لاعبون خضنا الكثير في عالم الكرة وحصلنا على بطولات عديدة والآن نحن في باريس لمواصلة هذه النجاحات ".

وأسفرت القرعة التي أقيمت في مدينة "نيون" السويسرية ظهر اليوم الأثنين عن مواجهات نارية للدور المقبل الناري والمنتظر.

الأندية المتأهلة لدور الـ 16 :

ريال مدريد الإسباني، أياكس الهولندي، ليفربول الإنجليزي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، يوفنتوس الإيطالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي، بايرن ميونخ الألماني، ريد بول سالزبورج النمساوي.

باريس سان جيرمان الفرنسي، أتلتيكو مدريد الإسباني، سبورتنج لشبونة البرتغالي، تشيلسي الإنجليزي، إنتر ميلان الإيطالي، فياريال الإسباني، بنفيكا البرتغالي، ليل الفرنسي.