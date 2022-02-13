بأغنية حزينة.. فضل شاكر يستقيل عيد الحب على طريقته الخاصة

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نشرت شركة روتانا للإنتاج الفني أغنية جديدة للمطرب فضل شاكر، من خلال القناة الرسمية لها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتخطت الأغنية 100 ألف مشاهدة خلال السعات القليلة الماضية.

دوت الخليج يرصد نشر روتانا لأغنية فضل شاكر الجديدة

فضل شاكر يطرح أغنية جديدة

طرح الفنان فضل شاكر أغنية جديدة بالتعاون مع شركة روتانا، حيث أستمع الجمهور للأغنية لأول مرة من خلال القناة الرسمية لها على يوتيوب، والتي قامت بنشرها منذ 8 ساعات من الآن، ولكنها حصلت على على آلاف المشاهدات، رغم أنها تحمل الطابع الحزين، والتي يحكي فيها المطرب فضل شاكر قصة شخص أفترق عن حبيبته، ولكنه لايزال يتألم بسبب هذا الفراق.

أغنية بجامل ناس للفنان فضل شاكر

صدرت اليوم أغنية فضل شاكر الجديدة باسم بجامل ناس، من كلمات محمد الجمال، وألحان مدين، والتوزيع الموسيقي والمكساج والماستر ليحيى يوسف ، والهندسة الصوتية للمهندس محمد المقهور.

كلمات أغنية بجامل ناس

بجامل ناس وبضحك عادي واتكلم

كان مفيش فى قلبى وجع وبتالم

وبتعامل كانى سليم وعال وتمام

وراضى بجرحى يمكن منه اتعلم

...

ولو فضفت يعنى الناس هيهتمو

ده كل واحد شايل ومعبى من همه

وجواه جرح يمكن زى ومخبيه

تشوفه الناس تقول مبسوط ويتخمو

...

وبتظاهر ماهو الظاهر

مبيبينش ايه جوه

وفى الايام دى لو شاطر

تخبى الدمعه بالقوه

...

ده أقرب حد لو شافك

بتبكى هيبكى اضعافك

وهيطبطب على كتافك

وهيقولك مسيرها تروق

...

فأحسن حاجه تتجمل

فى سكه كدبتك كمل

وخبى الدمعه واتحمل

وضعفك ميشوفوش مخلوق

...

بحاول ابان سعيد دايما وبتعمد

وبعرف امتى اخلى مشاعرى تتجمد

بمثل طب وايه يعنى اما اكون كداب

عشان ميبانش حزنى وقلبى متعود

...

اهو احسن مااشكى واضعف وابكى واتكسر

ومش مستنى حد بجرحى يتأثر

سيبو اللى فى قلبى مدارى فى خروجه عذاب

ساعات الضعف فى الايام دى بيخسر

أغنية قاعد مكانا

حملت آخر أغاني فضل شاكر اسم قاعد مكانا، والتي تحكي عن شخص لم يعد مع حبيبه، ولكن يكن له كل الوفاء، حتى أنه لايزال يجلس في نفس المكان الذي كان يجمعهما فيما قبل، لما يذكره بكل الذكرايات التي بينهم.

أغنية قاعد مكانا من كلمات الشاعر أحمد المالكي وألحان إسلام زكي ، توزيع ، مكس و ماستر : أحمد حسام وإلهامي الدهيمه.