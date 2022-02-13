ملابس مكشوفة وحمالة صدر.. إطلالات مايا دياب المثيرة للجدل

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اعتادت النجمة مايا دياب على الظهور باطلالات غريبة وملفتة، فضلًا عن اطلالاتها الجريئة اولمثيرة للجدل خلال المناسبات والمهرجانات وتقديمها لبرامجها، والفيديو كليبات.

تحيا مصرترصد اطلالات كايا دياب غريبة والجريئة المثيرة للجدل

مايا دياب شبه عارية

نشرت الفنانة مايا دياب عدد من الصور باطلالة سوداء وتظهر جسدها من تحتها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وثار الجدل بعدها لشعور المتابعين أنها عارية، ولكنها مبطنة باللون البيج المقارب للجسم.

مايا دياب بچامب سوت تبرز تفاصيل جسمها

حضرت الفنانة مايا دياب في إحدى الحفلات في مصر، وظهرت في الصور وهي ترتدي چامب سوت تغطي جسدها بالكامل، من خامة اللاتكس التي تشبه الجلد اللامع، باللون البني، وكانت تبرز كل تفاصيل جسدها، حيث كانت حديث مواقع التواصل الإجتماعي والمواقع الصحفية وقتها.

مايا دياب بحمالة الصدر

ظهرت مايا دياب في خلال جلسات تصوير مختلفة لها وهي ترتدي حمالة صدر فقط دون أي ملابس فوقها، أو بالكورساج وشراب خفيف لا يغطي ساقيها، مما أشعل مواقع السوشيال ميديا المختلفة، في كل مرة تظهر فيها بهذا الشكل، وتصدر اسمها محركات البحث.

مايا دياب بملابس مثيرة على المسرح

كثيرًا ما تخرج ماياي دياب لجمهورها على المسرح في الحفلات المختلفة وهي ترتدي زي مثير يشبه المايوه، وتقدم به أغانية مصحوبة بحركات استعراضية، وقليلات من النجمات العرب التي يجرئن على فعل ذلك، لما يشنه الجمهور من حملات عنيفة ضدهن بعدها.

مايا دياب بالريش الأسود

نشرت مايا دياب عدد من الصور والفيديوهات على الإنستجرام الخاص بها، وهي تغني في إحدى الحفلات ولا يغطي جسدها سوى عدد قليل من الريش الأسود الطويل، وذلك ما جعل معظم جسمها يظهر عاريًا.

مايا دياب بقبعة حمراء كبيرة

ظهرت الفنانة مايا دياب على الريد كاربت في أحد المهرجانات بمصر العام الماضي، وهي ترتدي فستانًا أحمر طويل من دون أكمام، وعلى رأسها قبعة حمراء كبيرة جدًا، حتى أنها لم تظهر من مايا دياب سوى أجزاء صغيرة.

مايا دياب بزي غريب يشبه الزي الجموب إفريقي

ظهرت مايا دياب في إحدى المرات بفستان قصير، وكل قطعة منه بلون مختلف ومنفصلة عن الأخرى، حتى بدى أنها قطع متعددة منفصلة عن بعضها، وأضافت إليه أكسسوارات غريبة من بينها قطعة معدنية على أنفها من فوق مثل الخاتم.

كان هذا الزي مستوحى من الأزياء الجنوب افريقية، التي تتمتع بألوان نارية جذابة للنظر، ونقوش تشبه جلود الحيوانات البرية، أو نقوش الهنود الحمر.