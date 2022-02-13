أداما تروري يقود تشكيل برشلونة أمام إسبانيول بالدوري الإسباني

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أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة الليلة أمام إسبانيول، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين بالدوري الإسباني الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يتخلل صفوف برشلونة في التشكيل الأساسي للقاء اليوم أمام إسبانيول الوافد الجديد أداما تراوري قادماً من الدوري الإنجليزي.

تشكيل برشلونة ضد إسبانيول

حراسة المرمى: تير شتيجن.

خط الدفاع: جوردي ألبا - ماركوس أراخو – جيرارد بيكيه - ديست.

خط الوسط: فرانك دي يونج - بوسكيتس - بيدري.

خط الهجوم: جافي - فيران توريس - أداما تراوري.

البدلاء: نيتو، ريكي بويج، برايثوايت، عثمان ديمبلي، نيكو، لوك دي يونج، مينجويزا، إريك جارسيا، أوباميانج، جوتجلا، عبد الصمد الزلزولي، أرانو تيناس.

يحتل برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز، برصيد 38 نقطة، من أصل 22 مباراة، فيما يحتل إسبانيول المركز الثالث عشر برصيد 27 نقطة، من أصل 23 مباراة.

نتيجة مباراة برشلونة وأتليتيكو

انتهت أحداث مباراة برشلونة وأتليتيكو مدريد، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، لصالح الفريق الكتلوني، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

افتتح يانيك كاراسكو سجل التهديف في المباارة لصالح أتليتيكو مدريد، في الدقيقة الثامنة من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية أرضية من لويس سواريز من الطرف الأيمن قابلها البلجيكي كاراسكو بتسديدة رائعة داخل الشباك.

وسجل برشلونة هدف التعادل في الدقيقة العاشرة من عمر اللقاء، عن طريق جوردي ألبا، من خلال كرة مقوسة من البرازيلي دانيال ألفيش من يمين منطقة الجزاء قابلها ألبا بتسديدة على الطائر بشكل رائع لتسكن داخل الشباك.

وجاء مارتن جافي بالهدف الثاني لبرشلونة في الدقيقة الحادية والعشرين، وأكد رونالد أروخو بالثالث لفريقه في الدقيقة الثالثة والأربعون.

قلص لويس سواريز مهاجم فريق برشلونة السابق وأتليتيكو الحالي، في الدقيقة الثامنة والخمسون، من خلال كرة مقوسة من ركلة ركنية من الطرف الأيمن لصالح أتليتكو مدريد ارتى لها خيمينز الذي سدد الكرة لكها وصلت إلى سواريز ليسدد الكرة برأسية رائعة من داخل منطقة الستة يادرة داخل الشباك.

دانيل ألفيش ملك الأزمات

واختتم البرازيلي دانيل ألفيش لفريق برشلونة والرابعة لهم، في الدقيقة التاسعة والأربعون من خلال ضغط مبكر من لاعبي برشلونة ليرسل ألبا كرة عرضية أرضية مرت من أمام فيران توريس لتصل إلى ألفيش المتمركز داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة صاروخية سكنت شباك حارس مرمى أتليتكو مدريد.