وزير الشباب والرياضة: فخور بالأندية المصرية وريادتها القارية ومكانتها العالمية

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على حضور مباراة فريق نادى الزمالك ومؤازرته أمام نظيره ليكلاند الأمريكى، بمباراة تحديد المراكز الثالث والرابع بكأس العالم لكرة السلة للأندية التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من (11 - 14) فبراير الجاري، علي صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مشاركة نادى الزمالك ممثلا عن مصر و القارة الأفريقية يعكس مكانة تفوق وريادة الرياضة المصرية القارية، مشيراً الي ان الوزارة تحرص علي مسانده كافة الأندية المصرية في مختلف المشاركات الدولية لتحقيق إنجازات للرياضة المصرية والتي تلقي الدعم الكامل من القيادة السياسية.

وأثني "صبحي" على أداء لاعبي نادى الزمالك خلال مباراته مع ليكلاند الأمريكى، مشيراً الي ان المشاركة في هذه البطولة والتي تضم أقوي الأندية في قارات أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية خير دليل علي التطور الكبير الذي شهدته الرياضة المصرية في عهد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يشارك في البطولة أندية الزمالك من مصر ممثلا عن القارة الأفريقية وسان بابلو بورغوس الإسباني ممثل أوروبا، وفلامنغو البرازيلي ممثل أميركا الجنوبية، وليك لاند ماجيك الأميركي ممثل أميركا الشمالية، ويشارك الزمالك فى البطولة لأول مرة فى تاريخه، بصفته بطل أفريقيا بالفوز بالكأس الأفريقى بالبطولة التى أقيمت برواندا مايو الماضى.