قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد أناشد المواطنين بعدم التقاعس عن تلقي اللقاح، والاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدم التخلي عن ارتداء الكمامات، وبقية الإجراءات التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية
وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، إلى أننا وصلنا إلى مرحلة الاستقرار في أعداد الإصابات الجديدة بكورونا وعدم زيادتها وإننا اقتربنا في مصر من السيطرة على الموجة الخامسة من الفيروس.
وتابعزرئيس "علمية كورونا" يجب أن يبادر المصريون في تلقي جميع جرعات اللقاح الأولى والثانية والثالثة من أجل تحصين المجتمع ضد هذا الفيروس
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس لجنة مكافحة كورونا: وصلنا إلى مرحلة الاستقرار في أعداد الإصابات الجديدة... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.