رئيس لجنة مكافحة كورونا: وصلنا إلى مرحلة الاستقرار في أعداد الإصابات الجديدة...

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد أناشد المواطنين بعدم التقاعس عن تلقي اللقاح، والاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعدم التخلي عن ارتداء الكمامات، وبقية الإجراءات التي نصت عليها منظمة الصحة العالمية

وأشار في مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة «الحدث اليوم»، إلى أننا وصلنا إلى مرحلة الاستقرار في أعداد الإصابات الجديدة بكورونا وعدم زيادتها وإننا اقتربنا في مصر من السيطرة على الموجة الخامسة من الفيروس.



وتابعزرئيس "علمية كورونا" يجب أن يبادر المصريون في تلقي جميع جرعات اللقاح الأولى والثانية والثالثة من أجل تحصين المجتمع ضد هذا الفيروس