رئيس لجنة مكافحة كورونا: 630 جنيها سعر دواء «مولونبيرافير» في صيدليات الصحة

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة والسكان،الوفاة بفيروس كورونا تحدث إذا تم التشخيص بصورة متأخرة، أو العلاج بطريقة غير سليمة، أو تقدم السن، والإصابة بالأمراض المزمنة، مضيفًا أن المنظومة الصحية في مصر أصبح لديها فكرة كاملة عن التشخيص والعلاج بشكل مبكر.
وأضاف حسني، في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» مع الاعلامي سيد علي ، الذي يعرض عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الأحد، . إن مصر ضمن الدول القليلة في العالم التي وفرت كل أنواع لقاحات كورونا الموجودة، معقبًا: «ليس لدينا دواء أو أجهزة أو لقاح واخد ناقص».
وتابع أن دواء «مولونبيرافير» يستخدم من اليوم الأول حتى الخامس من بداية الإصابة للحالات البسيطة التي تحمل عوامل خطورة، موضحًا أن هذا الدواء يُصرف بالمجان لجميع مستشفيات العزل، مع توفيره أيضًا في الصيدليات التابعة لوزارة الصحة بسعر 630 جنيها بواسطة روشتة معتمدة من طبيب
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