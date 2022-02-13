/679264/نور-النبوي-يتألق-في-مسلسل-نقل-عام-بشخصية-ابن-البلد

استطاع الفنان الشاب نور النبوي أن يستحوذ على قلوب المشاهدين من خلال شخصية سيد، ابن البلد الذي ينتمي إلى أسرة فقيرة من الطبقة المتوسطة في مسلسل «نقل عام»، والذي يخوض بطولته أمام النجم القدير محمود حميدة، والفنانة الكبيرة سوسن بدر.

دوت الخليج يرصد تفاصيل شخصية نور النبوي نجل خالد النبوي في مسلسل نقل عام

وتدور شخصية نجل خالد النبوي خلال العمل حول حكاية شاب يفتقر إلى الخبرة في العلاقات العاطفية، يلجأ سيد إلى شقيقاته، لتنصحه إحداهن بافتعال شجار مع صديقه محاولاً استعراض قوته وشجاعته أمامها حتى ينال إعجابها.

نجل خالد النبوي خلال أحداث مسلسل نقل عام

يذهب سيد عند المدرسة وقت خروج فتاته المنشودة، وقبل أن ينفذ خطته يفاجأ بوالدته تخرج من المدرسة بصحبة شقيقته الصغرى، ما يجعله وبأداء عفوي لا يخلو من الكوميديا يفر هارباً هو وصديقه قبل أن ينكشف أمرهما.

وفي استشارة عاطفية وبخف ظل وتلقائية الشاب الخجول، يسأل نور النبوي شقيقاته النبات عن الطريقة التي يستطيع بها جذب انتباه البنت التي يُعجب بها عن بعد، ولكنه يفشل في تطبيق نصيحتهن.

من هو نور خالد النبوي

نور النبوي ممثل مصري شاب، درس التمثيل والمسرح في جامعتي سانتا مونيكا كوليدج، ونورثريدج Northridge بالولايات المتحدة الأميريكية، بدأ التمثيل في عدد من المسرحيات بالجامعة، ليشهد بعدها مشواره الفني بداية قوية من خلال مسلسل الاختيار 2، حيث قام بدور ضابط حديث التخرج من كلية الشرطة، والذي استُشهد في عمل إرهابي بعد عام من تخرجه ليصبح شهيداً.

تفاصيل مسلسل نقل عام

مسلسل «نقل عام» من إخراج عادل أديب، وبطولة محمود حميدة، سوسن بدر، ريم البارودي، سميحة أيوب، أحمد بدير، دينا، ميريهان حسين، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيي الدين، إيمان أيوب، عابد عنانى، نهلة سلامة، نور خالد النبوي، هاجر الشرنوبي، أميرة أديب، وعدد كبير من الفنانين، وتدور أحداثه في 30 حلقة.