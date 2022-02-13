احتفالا بعيد الحب.. أحمد سعد يطرح أغنية «عليكي عيون»

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احتفل الفنان أحمد سعد بعيد الحب على طريقته الخاصة من خلال طرح أغنية جديدة بعنوان «عليكي عيون» عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

دوت الخليج يرصد أحدث أغنيات أحمد سعد في عيد الحب والتي أتت بعنوان «عليكي عيون»

وتعد «أغنية عليكي عيون» من كلمات محمد الشافعي وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقي مشترك بين محمد عاطف الحلو وبيدو أرتيست، وإنتاج شركة مزيكا.

كلمات أغنية عليكي عيون

وجاءت كلمات أغنية أحمد سعد الجديدة، على النحو الآتي: «عليكي عيون لا بتنافق ولا بتخون.. وفيها من الأمان مخزون.. وفيها من الجمال أسرار.. عليكي كلام يمشي الحزن وابقى تمام.. يطمن قلبي يرجع خام.. ف أكون أنا وانتي كالأطفال.. عليكي سلام يقويني على الايام في طاقة تزقني لقدام.. وبيها بكمل المشوار.. عليكي هدوء حلاوة صوت ونظرة شوق.. أكون زعلان أشوفك أروق وأحس براحة واستقرار».

أحمد سعد ينتظر مولده الأول

الجدير بالذكر أنه أعلن أحمد سعد نوع الجنين الذي ينتظر قدومه هو وزوجته، من خلال فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، ظهر فيه هو وزوجته وهما يفرقعان بالون باللون البينك، معلقًا أنه ينظر قدوم فتاة.

ويتعاون أحمد سعد خلال الفترة المقبلة الفنان أحمد الزعيم، والمطرب التونسي نوردو في أغنية يا عراف كلمات محمد الفقي وألحان أحمد زعيم وتوزيع موسيقى توما، وتم التصوير بطريقة الفيديو كليب، تحت إدارة المخرج ياسين حسن وهو من توزيع شركة ديجيتال ساوند، وإنتاج كامب ونيو إيرا.

أحمد سعد يشارك في السباق الرمضاني 2021

من ناحية اخرى، شارك أحمد سعد بالسباق الرمضاني لعام 2021 لعمل أغنية حملت عنوان “كل يوم” التى طرحت على مسلسل “ملوك الجدعنة” من بطولة مصطفي شعبان، وعمرو سعد، والأغنية من الحان اسلام معز، وكلمات محمود عبدالله، توزيع عمرو صلاح، وتقول كلمات الأغنية:

كل يوم بيفوت ويمشي

ساب أكيد جواك علامه

ذكريات مع ناس نضيفه

أو مآسي وناس لمامه

اللي حبك رغم حِملك

شال معاك الحِمل ياما

واللي مهما بيبتسملك

فيه صفار ف الابتسامه

اللي سابك غصب عنه

واللي اديك ارتحت منه

واللي مش ممكن تقابله

تاني غير يوم القيامه