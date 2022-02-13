/679256/زوج-منة-عرفة-يهاجم-رضوى-الشربيني-فشلت-في-حياتها-فعايزة-الكل-زيها

دوت الخليجيرصد هجوم محمود المهدي على رضوى الشربيني

وكتبت محمود المهدي عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، من خلال خاصية ستوري: «فشلت في حياتها الشخصية فعايزة الكل يبقى زيها مهو مش عيب الواحد يفشل يمكن غلط من الطرف الأول أو الثاني».

وتابع: «أنا فشلت في تجربتين وبالطبع أخطأت في العديد من الأشياء؛ لأننا بشر ويناخد قرارات سريعة أحيانا، ولكن مش معناه أن الحب فاشل، خصوصا أن احنا بشر وبنغلط».

واضاف: «أنا جربت الوحدة وحقيق صعبة جدا واللي بيقول غير كدة بيبقي مش عايز يبين ده لحد، حبيب قديم أو زوج أو زوجة بس بجد أما بتلاقي حد بيحبك وبيكمل معاك حياتك هو اللي هيفضلك لا اخ ولا أب ولا صاحب متسمعوش كلام فاشل زي ده».

بداية علاقة منة عرفة بمحمود المهدي

وبدأ صيت محمود المهدي يذاع بعدما كشفت الفنانة منة عرفة منذ شهور عن خطبتها من أحد الأشخاص دون ذكر أي تفاصيل حيث اكتفت بنشر صورة كرتونية خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام معلقة عليها: "تمت خطبتي"، ما جعل رواد السوشيال ميديا في ترقب مستمر لمعرفة الشخص الذي نجح في الإيقاع بمنة عرفة، وأرجح البعض بسبب عدم نشر صورة تجمعها بخطيبها، بأنها إشاعة خلقتها عرفة للرد على خطوبة علي غزلان.

منة عرفة تتحدث عن محمود المهدي

ثم حسمت منة عرفة هذا الجدل من خلال الإعلان عن هوية خطيبها محمود المهدي وكشفت عن علاقتهما من خلال مقطع فيديو على حسابها الرسمي على موقع إنستجرام قائلة: "اتعرفنا من خلال فيلم اتعرض عليا اسمه 3 ستات هو بيمثل وبيشارك في الإنتاج وبيروح التصوير، في الأول كنا زمايل عادي في الشغل، لحد ما آخر أيام تصوير حصلت تطورات بيننا في العلاقة، وبدأنا نتعرف على بعض أكتر، وبعدين قررنا نرتبط"، وزعمت بأنها لم تكن تريد الإفصاح عن اي تفاصيل خاصة بهذا الموضوع لاحترام وجهة نظر خطيبها محمود المهدي فهو يفضل ألا تُدخل حياتهما الشخصية فى الميديا.

ومن هنا بدأ محمود المهمدي في تصدر مؤشرات الاكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعي، وموقع البحث جوجل.