/679255/التعادل-الإيجابي-يحسم-مباراة-ليستر-سيتي-ووست-هام-بالدوري-الإنجليزي

حسم التعادل الإيجابي نتيجة مباراة ليستر سيتي ووست هام يونايتد، بنتيجة هدفين مقابل هدفين، في لقاء جمع بين الطرفين في الجولة الخامسة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

سجل وست هام الهدف الأول في المباراة في الدقيقة العشرة من عمر اللقاء، عن طريق جارود بوين، وعاد ليستر سيتي بالتعادل في الدقيقة الرابعبة والأربعون، عن طريق يوري تيليميناس.

عودة ليستر سيتي بهدف التعادل أعطتهم دافع ليسجلوا الثاني لهم في المباارة، في الدقيقة 58 عن طريق ريكاردو بيريرا، ولكن الأخير رفض في الدقيقة الأولى من الوقت البدل الضائع ليعود بالتعادل مرة آخرى اللقاء، عن طريق كرايج داوسون.

بهذا التعادل حصد كل فريق نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحتل ليستر المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة، فيما يحتل وست هام يونايتد المركز الرابع برصيد 41 نقطة.

نتيجة مباراة توتنهام وولفرهامبتون

سجل راؤول خيمينيز أول أهداف المباراة في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، وأكد لياندر ديندونكز، بالهدف الثاني في الدقيقة الثامنة عشر.

تجمد رصيد توتنهام عند النقطة الـ 36، في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما رفع ولفرهامبتون رصيد إلى 37 نقطة، في المركز السابع في الجدول.

نتيجة مباراة أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد:

انتهت أحداث مباراة أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد، بنتيجة هدف دون رد، لصالح الأخير، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل كيران تريبيير هدف المباراة الوحيد والفوز، في الدقيقة الخامسة والثلاثون من عمر اللقاء، ليهدي فريقه الجديد ثلاثة نقاط ثمينة في الدوري.

تجمد رصيد أستون فيلا عند النقطة الـ 27، في المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما رفع نيوكاسل يونايتد رصيد إلى 21 نقطة، في المركز السابع عشر في الجدول.