سرعة الرياح 21 ك/س.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين

جدة - نرمين السيد - وتبلغ سرعة الرياح، بحسب عملاق محركات البحث "جوجل" 21 كيلو متر فى الساعة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الإثنين، طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للبرودة على السواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وقال الخبراء بحسب بيان للهيئة، اليوم الأحد : إنه من المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأضافوا أن فرص سقوط الأمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية على فترات متقطعة، كما من المتوقع نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد أحيانا على فترات متقطعة.

وأشاروا إلى أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.