/679254/بلاش-تبوسني-رد-ناري-من-ياسمين-رئيس-على-منتقدي-تصريحات-زوجها

خرجت الفنانة ياسمين رئيس عن صمتها، لترد على هجوم الجمهور على زوجها المخرج هادي الباجوري بعد تصريحه الاخير في برنامج «كلام الناس»، بشأن قبوله بالأدوار الرومانسية على زوجته.

دوت الخليجيرصد تعليق ناري من ياسمين رئيس على منتقدي تصريحات زوجها

ونشرت ياسمين رئيس عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فيديو من أحد أفلامها، والتي تصور به مشهد يحتوي على قبلات، وعلقت عليه قائلة: «بلاش تبوسني».

تصريحات جريئة لهادي الباجوري بشأن زوجته ياسمين رئيس

وكان فجر المخرج هادي الباجوري خلال حلوله ضيفًا على برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر فضائية mbc مصر وتقدمه الإعلامية ياسمين عز، تصريحات جريئة جعلته في مرمى الإنتقادات في الساعات القليلة الماضية

فقال الباجوري خلال البرنامج: "البوسة مفيهاش حاجة غلط زيها زي الحضن فيها مشاعر كبيرة وفي فرق بين بوسة الحب وبوسة القذارة".

وتابع: "معنديش مشكلة مراتي ياسمين رئيس تتباس أو تتحضن لو الدور طلب منها ده، أحسن ما يتقال عليا منافق".

هادي الباجوري: بفرح أما الناس تقولي ياجوز الممثلة

واستكمل تصريحاته الجريئة عن ياسمين رئيس، قاىلا: "احنا عدينا بموقف صعب في الأول في أول دور عملته ياسمين رئيس معايا لكنها أثبتت نفسها بجدارة، هي شاطرة مش مستنية أن حد يقول عنها إنها مرات المخرج".

وأضاف: "الناس دلوقتي بتقولي يا جوز الممثلة ودي حاجة بتبسطني جدا، نجاح ياسمين رئيس من نجاحي وبتبسط بأي حاجة بتعملها".

زواج هادي الباجوري من ياسمين رئيس

الجدير بالذكر، أنه تزوج هادي الباجوري من الممثلة ياسمين رئيس والتي قابلها أثناء إخراجه مسلسل عرض خاص التي كانت ياسمين إحدى بطلاته و من أهم أعماله فيلم هيبتا،الضيف،قمر 14، واحد صحيح، جارة القمر، وردة ومسرحية كوكو شانيل، والتي بطلتها الفنانه المبدعه شريهان و هي تعرض علي منصات شاهد حاليا.

ياسمين رئيس في أولى بطولتها المطلقة

وتخوض ياسمين رئيس أولى بطولتها المسرحية بمسرحية «أحفاد ريا وسكينة»، والعمل من بطولتها إلى جانب دينا الشربيني وبيومي فؤاد ومحمد أوس أوس، وهي من تأليف أحمد شاكر ومصطفى حسني، إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، إشراف فني هادي الباجوري، ومن إخراج سامح بسيوني.

وتجسد ياسمين رئيس في مسرحية أحفاد «ريّا وسكينة» شخصية بوسى شوكت لاظلو التي تنتقل من حياة الدلع والعربيات والرفاهية والتسوّق، إلى درب حارة المهابيل حيث تصطدم بحياة شعبية لم تشهدها من قبل.