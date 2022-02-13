رئيس مجلس النواب يلتقي  الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين

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دوت الخليج

المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: مصر ملتزمة بدعم مملكة البحرين الشقيقة ضد كل الأخطار التي تواجه أمنها داخلياً وخارجياً، وترفض كل محاولات التدخل في الشئون الداخلية البحرينية.

في إطار زيارته الرسمية لمملكة البحرين على رأس وفد من مجلس النواب، التقى اليوم المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ،جلالة الملك/ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على عمق ومتانة العلاقات المصرية – البحرينية على كافة الأصعدة والمستويات، مؤكداً على تقدير الدولة المصرية لدور جلالة الملك في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، ومُشدداً على التزام مصر بدعم مملكة البحرين الشقيقة ضد كل الأخطار التي تواجه أمنها داخلياً وخارجياً، ورفضها التام التدخل في الشئون الداخلية البحرينية.

من جانبه، عبر جلالة الملك/ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين عن تقديره لهذه الزيارة، والتي تُمثل تأكيداً على قوة وخصوصية العلاقات المصرية – البحرينية، مؤكداً على سعي البحرين لتعزيز علاقاتها مع جمهورية مصر العربية في ضوء العلاقات الراسخة والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، طالباً نقل تحياته إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.