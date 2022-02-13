/679250/بيراميدز-يحقق-الفوز-على-أهلي-طرابلس-بثنائية-في-كأس-الكونفدرالية

انتهت أحداث مباراة بيراميدز وأهلي طرابلس، بنتيجة هدفين مقابل هدف، لصالح الفريق السماوي، في لقاء جمع بين الطرفين، في الدور الأول من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهد ملعب الدفاع الجوي على لقاء ذهاب دور المجموعات بين بيراميدز، وأهلي طرابلس الليبي، ببطولة كأس الكونفدرالية الكونفدرالية.

تقدم الضيف أهلي طرابلس في نتيجة المباارة بالهدف الأول في الدقيقة الواحده والعشرين، ليعطي فريقه الأفضلية طوال أحداث الشوط الأول.

بيراميدز يعود من بعيد امام أهلي طرابلس

عاد بيراميدز في الشوط الثاني في نتيجة المباراة بالتعادل، في الدقيقة الـ 56 من عمر اللقاء، عن طريق إسلام عيسى، من خلال تسديدة رائعة على الطاير من يمين منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى.

أكد وليد الكارتي بالهدف الثاني والفوز بالمباراة، في الدقيقة الـ 78 من عمر اللقاء، من خلال إبراهيم عادل مر بشكل رائع جهة اليسار ثم مرر كرة أرضية قابلها الكارتي بتسديدة من داخل منطقة الـ ٦ ياردات سكنت يمين المرمى.

تشكيل بيراميدز ضد أهلي طرابلس :

في حراسة المرمي: شريف إكرامي

خط الدفاع: عمر جابر- دونجا- محمد حمدي- أحمد سامي

خط الوسط: إسلام عيسي – عبدالله السعيد- وليد الكرتي – إبراهيم عادل

خط الهجوم: فاجري لاكاي.

بيراميدز يحقق الفوز على المقاصة بثنائية نظيفة بكأس الرابطة

انتهت أحداث مباراة بيراميدز ومصر المقاصة بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الفريق السماوي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

افتتح محمد الجباس سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 47 من عمر اللقاء، وسجل عماد ميهوب الهدف الثاني في الدقيقة 89 وينتهي اللقاء بثنائية نظيفة.

أعلن نادي بيراميدز عن ضم الدولي البوركيني إبراهيم بلاتي توريه، الذي يتواجد حاليا في الكاميرون مع منتخبه لخوض كأس أمم أفريقيا.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عن ضم اللاعب وكتب: " من بوركينا فاسو إلى القاهرة، بلاتي توريه لاعباً في صفوف بيراميدز".