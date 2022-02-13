وزير الرياضة يستقبل بعثة النادي الاهلي بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة النادي الأهلي، بمطار القاهرة عقب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، والتي أُقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للمرة الثانية علي التوالي والثالثة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية.

أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تحرص على مؤازرة جميع الفرق الرياضية المشاركة في مختلف البطولات القارية والدولية، وحثهم على الفوز بألقابها، وتقديم أداء مشرف، والحرص على تحفيزهم من خلال الاستقبال الرسمي لهم، والقيام بتكريمهم في سياق من التحفيز والتشجيع لهم، لمواصلة تلك الإنجازات التي تضاف الي سلسلة نجاحات الرياضة المصرية، وبصورة تعكس تطور الرياضة المصرية والتي تلقى كل الدعم من القيادة السياسية، وتشهد انجازات عديدة على مستوي جميع الألعاب في مختلف المحافل.

وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي وجميع لاعبي الفريق والجهاز الفني بالفوز بالميدالية البرونزية ببطولة العالم للأندية للمرة الثالثة، مشيداً بأداء لاعبي النادي الأهلي والروح العالية لهم، وتقديم أداء متميز خلال مباريات البطولة، وإضافة إنجاز جديد إلى سجل الرياضة المصرية.

وكان النادي الأهلي قد توج بالميدالية البرونزية في كأس العالم بعد اكتساح الهلال السعودي، برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في إطار منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2021، بمدينة أبو ظبي الإماراتية.