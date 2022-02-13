وزير الرياضة يستقبل بعثة النادي الاهلي بعد التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعثة النادي الأهلي، بمطار القاهرة عقب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، والتي أُقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك للمرة الثانية علي التوالي والثالثة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم للأندية.
أكد وزير الشباب والرياضة أن الدولة المصرية تحرص على مؤازرة جميع الفرق الرياضية المشاركة في مختلف البطولات القارية والدولية، وحثهم على الفوز بألقابها، وتقديم أداء مشرف، والحرص على تحفيزهم من خلال الاستقبال الرسمي لهم، والقيام بتكريمهم في سياق من التحفيز والتشجيع لهم، لمواصلة تلك الإنجازات التي تضاف الي سلسلة نجاحات الرياضة المصرية، وبصورة تعكس تطور الرياضة المصرية والتي تلقى كل الدعم من القيادة السياسية، وتشهد انجازات عديدة على مستوي جميع الألعاب في مختلف المحافل.
وقدم وزير الشباب والرياضة التهنئة إلى مجلس إدارة النادي الأهلي وجميع لاعبي الفريق والجهاز الفني بالفوز بالميدالية البرونزية ببطولة العالم للأندية للمرة الثالثة، مشيداً بأداء لاعبي النادي الأهلي والروح العالية لهم، وتقديم أداء متميز خلال مباريات البطولة، وإضافة إنجاز جديد إلى سجل الرياضة المصرية.
وكان النادي الأهلي قد توج بالميدالية البرونزية في كأس العالم بعد اكتساح الهلال السعودي، برباعية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، في إطار منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية 2021، بمدينة أبو ظبي الإماراتية.
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