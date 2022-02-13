وزير التموين ومحافظ أسيوط يتفقدان مطاحن مصر الوسطى بنزلة عبداللاه

جدة - نرمين السيد - وافتتح الوزير، صومعة الشركة بعدد 6 خلايا معدنية بسعة 30 ألف طن، بعد انتهاء أعمال تأهيل ومراجعة الصوامع لمتابعة سير العمل.

جاء ذلك فى إطار زيارة الوزير، للمحافظة التى استهلها بافتتاح مكتب السجل التجارى المميز بالغرفة التجارية المصرية ومكتب التموين النموذجى بحى غرب، وتفقد فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بحى شرق.

رافق الوزير، خلال الجولة الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وليد الشربينى نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اللواء أسامة عبد الرحمن سنجر رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى، المحاسب بكرى حسن عبيد الرئيس التنفيذى للشركة، المهندس أحمد أبوسحلى العضو المنتدب للشؤون الفنية والإنتاج، النائب حمادة قرشى عضو مجلس الشيوخ، محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين، عمرو أبوالعيون رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بأسيوط، أيمن محروس رئيس حى شرق أسيوط وبعض أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب.

بدأ الوزير والمحافظ، جولتهما بتفقد مطاحن مصر الوسطى الكائنة بمنطقة نزلة عبداللاه بحى شرق مدينة أسيوط بعد تأهيلها، كما التقى بالعاملين بالمطاحن، تفقد بعض صوامع التخزين بالشركة والتى تضم 6 خلايا معدنية بسعة 30 ألف طن.

وأكد وزير التموين، أنه مستهدف بنهاية عام 2022 الانتهاء من ميكنة جميع القطاعات التابعة لشركة مطاحن مصر الوسطى، والتى تشمل المطاحن والصوامع، وذلك فى إطار التحول الرقمى الذى تقوم به الدولة حيث تقوم الشركة بتطوير قطاعى الصوامع والمطاحن التابعة لها فى محافظات أسيوط والمنيا وبنى سويف والفيوم، والتى تضم 15 صومعة معدنية بسعة تخزينية إجمالية تصل إلى 164 ألفًا و200 طن.

ولفت إلى أن محافظة أسيوط تضم 3 صوامع بسعة إجمالية تصل إلى 39 ألف طن، موزعة بواقع 30 ألف طن صوامع معدنية فى أسيوط، وشونة المطحن الآلى فى أسيوط بسعة 5 آلاف طن، وشونة ساحل سليم بسعة 4 آلاف طن، مؤكدا أنه يتم عمل صيانة دورية للمطاحن وتطويرها فى إطار إستراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير قطاع المطاحن ورفع مستوى سلاسل إنتاج الخبز المدعم، لا سيما وأن انخفاض كفاءة الطحن يؤثر على كفاءة الدقيق المستخدم لإنتاج رغيف الخبز.

كما أكد وزير التموين، أهمية تلك الصوامع للحفاظ على القمح وكذلك إنتاج رغيف خبز مدعم للمواطن بصورة جيدة، مشيرًا إلى أنه جارى تطوير الصوامع على مستوى الجمهورية وتجهيزها بمنظومة جديدة ووسائل تكنولوجية حديثة تسمح بمراقبة الوارد إليها إلكترونيا والصادر منها إلى المطاحن، إضافة إلى نظم تهوية حديثة تساعد على الحفاظ على الأقماح والمنظومة تمكن صانع القرار من معرفة دخول وخروج كميات الأقماح الواحدة ونوعها ووزنها ودرجة نظافتها وكثافتها والقائم بالتوريد وذلك لربط الصوامع بالبورصة السلعية، وستتم عملية توريد القمح المحلى والمستورد وكذلك صرف تلك الأقماح للمطاحن فى سهولة ويسر ودون تدخل بشرى كما سيتم فحص الأقماح وتحديد درجة النظافة عبر أجهزة حديثة ومتطورة وعن طريق عينات يتم دخولها المعمل للفحص عن طريق باركود لا يسمح لأحد بمعرفة بيانات صاحب العينة لقطع كل السبل والطرق أمام المجاملة أو التلاعب.

ومن جانبه قدم محافظ أسيوط الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية ووزير التموين على الجهود المبذولة لتطوير وميكنة منظومة الصوامع مثمنا التعاون الوثيق بين المحافظة والوزارة للوصول إلى نقلة حضارية وتكنولوجية فى نظام إدارة الصوامع وذلك تماشيا مع خطة الدولة الرشيدة للتحول الرقمى وميكنة الخدمات، كما تفقد المحافظ والوزير الصومعة المجهزه بأحدث تكنولوجيا التخزين والتى تشمل نظام إدارة ومراقبة المخزون ونظام تبخير ومراقبة درجة حرارة المخزون ومنظومة مكافحة الحريق ونظام اللاسلكى مشيداً بأعمال التطوير التى تم تنفيذها مما يساهم فى رفع الطاقة الإنتاجية لخدمة أهالى المحافظة.

كما أشار رئيس شركة مطاحن مصر الوسطى – خلال كلمته – إلى أن الشركة لديها 6 صوامع موزعة على بعض المحافظات بطاقة إنتاحية قدرها 115 ألف طن وتم تأهيسل تلك الصوامع ميكانيكيا وكهربائيا ومدنيا لتصبح جاهزة لاستقبال الاقماح عقب انتهاء موسم حصاد القمح، لافتا إلى أن الشركة لديها 9 مطاحن على مستوى محافظات الجمهورية بطاقة 3600 طن قمح / يوم فضلا عن جودة تلك المطاحن وإنتاجها للدقيق مطابق للمواصفات لإنتاج رغيف خبز عالى الجودة، مؤكدا أن مطاحن الشركة بنزلة عبد اللاه بأسيوط تم إنشائها عام 1995 وتتكون من مطحن المانى ومطحن بوهلر سويسرى وتنتجان 350 طن دقيق / يوم وتساهم الشركة بنسبة 530 طن دقيق / يوم يتم استخدامها لدعم المحافظة وباقى الاحتياجات يتم تدبيرها من القطاع الخاص.

وفى نهاية الجولة أهدى رئيس مجلس إدارة شركة مطاحن مصر الوسطى درع الشركة لوزير التموين والمحافظ تقديرا لجهودهما فى دعم مطاحن وصامع الشركة وتذليل جميع العقبات لتحسين جودة العمل والإنتاج.