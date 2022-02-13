/679244/مد-عدد-مرات-الاستنفاذ-قرارات-جديدة-من-قطاع-المعاهد-لطلاب-الثانوية-الأزهرية-خاص

أصدر قطاع المعاهد الأزهرية، قرارات جديدة متعلقة بطلاب الشهادة الثانوية لهذا العام.

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وتضمنت القرارات ما يلي:

- منح طلاب الثانوية الأزهرية اللذين استنفذوا سنوات الرسوب ( عامين مقيد /عامين من الخارج) عامآ ثالثآ من الخارج بصفة استثنائية للعام الجراس الحالي 2022/2021.

- منح طلاب الشهادة الثانوية المتقدمين من الخارج والراسبين ثلاث أعوام عامآ رابعآ من الخارج بصفة استثنائية للعام الدراسي الحالي 2022/2021

- منح طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية الراسبين 5 اعوام ( عامين مقيد /3من الخارج) عامآ رابعآ من الخارج بصفة استثنائية للعام الدراسي الحالي 2022/2021.

في الوقت نفسه، أعلن قطاع المعاهد الأزهر، تحرير استمارات الشهادة الثانوية للعام الدراسي 2021\2022، في الـ 19 من فبراير الجاري.

وأشار قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أن تحرير الاستمارات للشهادة الثانوية يكون عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، وورقيا بالمعاهد.

قرارات جديدة من قطاع المعاهد لطلاب الثانوية الأزهرية

ولفت قطاع المعاهد الأزهرية، إلى أن التسجيل الإلكتروني يضمن دقة المعلومات ويقلل من حدوث الأخطاء.

وجاءت خطوات تحرير الاستمارات كما يلي:

1 ـ الدخول على بوابة الأزهر الإلكترونية لتسجيل البيانات.

2 ـ تسجيل الدخول عبر وضع اسم المستخدم الخاص بالطالب والرقم السري الذي حصل عليه من معهده.

3 ـ وضع اسم المستخدم والرقم السري ورقمه القومي "جواز السفر".

4 ـ تسجيل رقم الهاتف المحمول الخاص بالطالب ورقم التليفون الأرضي وتاريخ الميلاد وبريده الإلكتروني والمنطقة التي يسكن بها.

5 ـ بيانات آخر شهادة حصل عليها الطالب وعام الحصول عليها.

6 ـ تسجيل المنطقة الأزهرية والإدارة التعليمية التابع لهما الطالب والمعهد الذي يدرس به.

7 ـ اختيار الشهادة المتقدم لها الطالب والشعبة والمذهب.

8 ـ حالة الطالب "مستجد ـ باق للإعادة" وقسمه "رياضيات ـ علوم" واللغة، ومواد رسوبه إذا كان باقيًا للإعادة.

9 ـ يحق تعديل بيانات الطالب مرة واحدة فقط.

10 ـ يضغط الطالب على زر حفظ وإرسال، ويقوم بطباعة الاستمارة وتسليمها للمعهد.