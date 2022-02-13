/679241/امطار-بداية-من-الغد-تعرف-على-حالة-الطقس-هذا-الأسبوع

تتحسن الاحوال الجوية شيئا فشيئا ، حيث تشهد البلاد حالة من الاستقرار منذ أيام، ومن المتوقع ا يستمر هذا التحسن لمدة أسبوع قادم.

دوت الخليج

ومن الموتقع أن تستمر درجات الحرارة في معدل الاعتدال، يصاحبها نشاط للشبورة المائية صباحا، وأمطار خفيفة على بعض المناطق بالمحافظات، دون وجود أي ظواهر تؤثر على نشاط المواطنين.

تعرف على حالة الطقس هذا الأسبوع

الأرصاد الجوية نوهت ـأن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع الحالي، سوف تكون معتدلة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وتكون مائلة للبرودة على السواحل الشمالية مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأما عن درجات الحرارة ليلا، فهيئة الارصاد نوهت ان الطقس سيكون شديدة البرودة على كافة الأنحاء، ويصل غلى اد الصقيع على شمال الصعيد ووسط سيناء.

سقوط امطار بداية من الغد الاثنين

ويشهد يوم غد الاثنين فرص لسقوط أمطار خفيفة غدا الاثنين، فقط على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، محذرة من الشبورة الكثيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، يستمر حتى مطلع الأسبوع القادم.

ونرصد في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعه خلال هذا الاسبوع الجاري على البلاد:

القاهرة الكبرى والوجه البحري : ما بين 19 لـ 21 درجة السواحل الشمالية: ما بين 18 لـ 19 درجة جنوب سيناء :ما بين 23 لـ 26 درجة شمال الصعيد: ما بين 20 لـ 23 درجة جنوب الصعيد: ما بين 26 لـ 29 درجة