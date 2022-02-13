/679240/وزير-الرياضة-وأحمد-مرتضى-يؤزران-سلة-الزمالك-أمام-ليكلاند-الأمريكي-بكأس-العالم

حرص أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على حضور مباراة فريق نادى الزمالك ومؤازرته أمام نظيره ليكلاند الأمريكى، بمباراة تحديد المراكز الثالث والرابع بكأس العالم لكرة السلة للأندية التي تستضيفها مصر، خلال الفترة من 11 إلى 14 فبراير الجاري، علي صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأكد وزير الشباب والرياضة أن مشاركة نادى الزمالك ممثلا عن مصر و القارة الأفريقية يعكس مكانة تفوق وريادة الرياضة المصرية القارية، مشيراً الي ان الوزارة تحرص علي مسانده كافة الأندية المصرية في مختلف المشاركات الدولية لتحقيق إنجازات للرياضة المصرية والتي تلقي الدعم الكامل من القيادة السياسية.

فريق سلة الزمالك يلعب على المركز الثالث على العالم

وأثني "صبحي" على أداء لاعبي نادى الزمالك خلال مباراته مع ليكلاند الأمريكى، مشيراً الي ان المشاركة في هذه البطولة والتي تضم أقوي الأندية في قارات أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية خير دليل علي التطور الكبير الذي شهدته الرياضة المصرية في عهد فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الأندية المشاركة في كأس العالم

يشارك في البطولة أندية الزمالك من مصر ممثلا عن القارة الأفريقية وسان بابلو بورغوس الإسباني ممثل أوروبا، وفلامنغو البرازيلي ممثل أميركا الجنوبية، وليك لاند ماجيك الأميركي ممثل أميركا الشمالية، ويشارك الزمالك فى البطولة لأول مرة فى تاريخه، بصفته بطل أفريقيا بالفوز بالكأس الأفريقى بالبطولة التى أقيمت برواندا مايو الماضى.

الزمالك يواجه بطل أمريكا الشمالية على المركز الثالث

وسيواجه الزمالك فريق ليكلاند ماجيك الأمريكي لتحديد المركز الثالث في البطولة، بينما يلعب بورجوس الإسباني المباراة النهائية أمام فلامنجو البرازيلي.

وتستضيف مصر بطولة كأس العالم للأندية في الفترة من الحادي عشر وحتى الثالث عشر من شهر فبراير المقبل والتي تقام على صالة حسن مصطفى بمدينة أكتوبر، بمشاركة نادي الزمالك وبورجوس الإسباني ممثل أوروبا وفلامنجو البرازيلي ممثل أمريكا الجنوبية وليكلاند ماجيك الأمريكي بطل الـ G-league وممثل الـ NBA.

ويشارك نادي الزمالك في البطولة لأول مرة في تاريخه وتاريخ الأندية المصرية بصفته بطل قارة إفريقيا بعد تتويجه بلقب بطولة أفريقيا للأندية BAL.