محافظ كفر الشيخ يتفقد أعمال تطوير مستشفى العبور للتأمين الصحى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال جولته التفقدية، اليوم الأحد، لأعمال التطوير الجارية بمستشفى العبور وتشمل تطوير العناية المركزة، حيث تم تطوير الجزء الأول من العناية بقوة 21 سريرًا، وجار تطوير الجزء الثانى من العناية المركزة بقوة 18 سريرًا، وتوفير 10 أجهزة تنفس صناعى، كما تم توفير 50 سرنجة محاليل و50 مضخة محاليل.

وأضاف نور الدين أنه تم أيضًا تطوير قسم الأورام واستحداث وحدة جراحة الأورام بقوة 10 أسرة، وتوسيع قسم الأورام الداخلى بقوة 40 سريرًا، واستحداث رعاية مركزة لأورام الدم للأطفال بقوة 3 أسرة، كما تم افتتاح وحدة كلى الأطفال بقوة 5 ماكينات، وتفعيل وحدة الكلى التداخلية لتركيب أساطير الغسيل الكلوى المستديمة وأخذ عينات من الكلى والتى كانت تتم بمركز الكلى بالمنصورة.

وأشاد بجميع العاملين بالتأمين الصحى بكفر الشيخ ومستشفى العبور للجهود المبذولة لتوفير الخدمات الطبية للمرضى من طلاب وعاملين بالدولة وغيرهم، إضافة لإجراء العمليات الجراحية الدقيقة.