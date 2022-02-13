الدبلوماسية الاقتصادية.. ذراع جديد للجهود التنموية المصرية (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء إنفوجراف عن جهود وزارة التعاون الدولى:- ويُعد التمويل الدولى محورا مهما لضمان استدامة جهود النمو الاقتصادى لدول العالم المختلفة، وتفعل مصر الهدف الـ17 "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، من خلال جذب تمويل ودعم مالى من شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية.

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