رئيس جامعة بنى سويف يتفقد مجمع التعليم الصناعى بشرق النيل

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس جامعة بنى سويف الدكتور منصور حسن، استمرار الجولات التفقدية، لمتابعة سير العمل والوقوف على مدى الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات، تنفيذا لخطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته.





جاء ذلك خلال تفقد رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الأحد، لمجمع التعليم الصناعى بشرق النيل، لمتابعة سير العمل والوقوف على استعدادات الكليات لاستقبال الفصل الدراسى الثانى.

ووجه رئيس الجامعة بسرعة الانتهاء من جميع أعمال رصف الطرق وزيادة الأماكن المخصصة لانتظار الأفراد والبرجولات وزيادة المساحات الخضراء كمتنفس صحى، وحفاظا على المظهر جمالى داخل المجمع.

وشدد على سرعة الانتهاء من أعمال صيانة القاعات الدراسية والمدرجات بجميع كليات ومعاهد الجامعة قبل انطلاق الفصل الدراسى الثانى وتدارك جميع الملاحظات التى تم رصدها خلال الجولات.

وفى سياق آخر، واصلت لجنة شؤون القرى التى شكلًها محافظ بنى سويف الدكتورمحمد هانى غنيم، برئاسة محمد جبر معاون المحافظ، مرورها وجولاتها الميدانية، لمتابعة مستوى الخدمات والمرافق بالقرى، والاستماع لمشكلات المواطنين بالقطاعات الخدمية وإعداد تقرير بها للعمل على توفير الحلول والبدائل المناسبة لها.

وذكر بيان صدر عن المحافظة، اليوم، أن اللجنة قامت اليوم بزيارات متابعة وتفتيش لسير العمل بقرى 4 مراكز: هى (الفشن، الواسطى، سمسطا، وبنى سويف)، حيث زارت اللجنة خلالها عدداً من المواقع والمصالح الحكومية الخدمية بها ومتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات بالشوارع والأماكن الحيوية، ومتابعة الالتزام بقرارات الحكومة الخاصة بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا.

ورصدت اللجنة، خلال الزيارة، مجموعة من الملاحظات والسلبيات فى بعض القطاعات الخدمية والمرافق أثناء متابعاتها الميدانية بقرى (أبسوج وقمن العروس وبدهل، وإبشنا).

وتفقدت اللجنة مقار الوحدات المحلية والصحية والبيطرية والجمعيات الزراعية ومكاتب التموين، فضلاً عن متابعة الحالة العامة لمستوى النظافة، وقد تم بتوجيه مسؤولى الوحدات والمجالس القروية بالتحقيق فى ذلك والمرور اليومى والمتابعة المستمرة على تلك المواقع الخدمية التى تتعلق بمصالح واحتياجات المواطنين، مع إعداد تقرير عن موقف الخدمات بها واحتياجات دعمها والارتقاء بها.