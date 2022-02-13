/679234/الأربعاء-المقبل-عزاء-الموجي-الصغير-من-مسجد-الحامدية-الشاذلية

أعلنت أسرة الموسيقار محمد الموجي، الشهير بالموجي الصغير، موعد عزاء الفنان الراحل الذي وافته المنية في يوم الجمعة الماضي الموافق 11 من شهر فبراير الماضي.

دوت الخليج يرصد تفاصيل جنازة الموسيقار الموجي الصغير

وكتب ابن اخت الموسيقار الراحل عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كاشفا تفاصيل العزاء: «سيقام عزاء خالي الحبيب الموجي الصغير يوم الأربعاء المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين عقب صلاة المغرب ولا أركم الله مكروها في عزيز لديكم».

وفاة الموسيقار الموجي الصغير

الجدير بالذكر أنه جاء نبأ وفاة الموسيقار الكبير الموجي الصغير على الصفحة الرسمية لشقيقته الدكتورة مروى الموجي، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إذ كتبت «إنا لله وإنا إليه راجعون.. أخي الموجي الصغير في ذمة الله».

من هو الموسيقار الراحل محمد الموجي

الموجي الصغير، هو ملحن وموزع موسيقي مصري، اسمه بالكامل (الموجي محمد أمين محمد الموجي، ولد في 1951 في بيلا التابعة لمحافظة كفر الشيخ، التحق بكلية التربية الموسيقية قسم عود وتخرج فيها في عام 1980، عمل في الكويت كمدرس موسيقى لمدة عامين، ثم عاد للعمل في مصر مرة أخرى.

وتعد من أهم أعماله القلب وما يعشق، حالة تلبس، الرجل يحب مرتين، هارب من التجنيد.

رسالة وزيرة الثقافة الموجي الصغير

وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، هو أول من قدم خالص تعازيها لأسرة الفنان الراحل مؤكدة على أن الموجي الصغير تميز بشخصية فنية متفردة، مشيرة إلى أن أعماله شكلت جزء من الرصيد الإبداعي الموسيقي في مصر والوطن العربي، داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته، ويدخله فسيح جناته.

كما أصدر هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بيان نعي للموسيقار الراحل، جاء به: «ينعي الفنان هاني شاكر بشخصه وبصفته نقيب المهن الموسيقية وأعضاء مجلس ادارة النقابة ببالغ الحزن والأسي الملحن الراحل الموجي الصغير بعد أن قدم إبداعات موسيقية لكثير من المطربين وهو إبن القدير الراحل محمدالموجي، داعين من الله أن يتغمد الفقيد برحمته وغفرانه ولأهله الصبر والسلوان».

نجوم الفن والأصدقاء ينعون الموجي الصغير بكلمات مؤثرة

هذا وحرص عدد كبير من أصدقاء الراحل على نعيه بكلمات، مؤثرة، من خلال حساباتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، فكتب أحدهم: «وداعا الحبيب والأخ الكبير، وداعا الصديق الغالي والطيبة والحب وداعا، للإنسان الخلوق المضياف».

وأضاف صديق الراحل الموسيقار الموجي الصغير، رسالته للفنان: «الفنان الكبير الجميل المتواضع وصاحب القلب الأبيض، نسل الطيبين؛ الرجل الذي كان يفرح بنا وبلقائنا في بيته ومكتب والده، صدمتي فيك كبيرة، وسنفتقدك كثيرا».