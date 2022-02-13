حميد الشاعري والهضبة يجتمعان في ألبوم غنائي جديد «تفاصيل»

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أعلن الهضبة عمرو دياب عن استعداده لإطلاق ألبوم جديد بالتعاون مع الملحن حميد الشاعري الشهير بالكابو، وذلك خلال حفله الأخير الذي أقامه في مركز المنارة في القاهرة الجديدة، وهو نفس الألبوم الذي يشترك فيه عبد الله نجل عمرو دياب معه.

دوت الخليج يرصد عودة التعاون بين عمرو دياب وحميد لشاعري

ألبوم جديد لعمرو دياب مع الكابو حميد الشاعري

ويعمل عمرو دياب هذه الفترة على تجهيز ألبومه الجديد الذي يعد العودة للتعاون بينه وبين الفنان حميد الشاعري، إذ تعاون الثنائي من قبل لمدة تزيد عن 10 أعوام، وكان أول الألبومات التي عملا سويًا فيها وحصلت على ضجة كبيرة بين الجمهور هو ألبوم ميال، الذي كان بداية التعاون بينهما، بعدما تعرفا على بعضيهما في أحد الحفلات الغنائية في الأردن.

الألبومات التي تعاون فيها حميد الشاعري مع عمرو دياب

من الأبومات التي أشترك فيها حميد الشاعري كملحن مع الهضبة عمرو دياب كانت: شوقنا، عودوني، مابلاش نتكلم في الماضي، ماتخافيش ونور العين.

حيث لحن الكابو لعمرو دياب 4 أغاني في ألبوم ميال، وهم: ازيك، توبة، أول ما أقول ومن غيرك، بينما كان التعاون بينهما في ألبوم شوقنا، من خلال تلحين حميد 7 أغنيات من أصل 8، وهو من قام بالتوزيع الموسيقي لأغاني ألبوم ماتخافيش، بينما أنفرد حميد بتلحين أغنيات ألبوم نور العين، وكان ألبوم عودوني هو التعامون الخامس بين الكابو والهضبة في مشوارهما سويًا، حيث لحن كل الأغاني الذي يضمها الألبوم أيضًا.

آخر تعاون بين الثنائي

الجدير بالذكر أنه، كان آخر تعاون بين الهضبة عمرو دياب والكابو حميد الشاعري، عام 1999 في ألبوم قمرين، الذي قام الشاعري بتوزي أغنيتين، هما: لسه بتحبه ياقلبي وبتوحشيني.

عبدالله عمرو دياب في الأبوم الجديد لوالده

من ناحية اخرى، يتعاون عبد الله دياب نجل الفنان عمرو دياب من زوجته السابقة زينب عاشور، في الألبوم الجديد للهضبة، باغنية عيشني، وهذا سبب تواجده هذه الفترة في مصر، وهذا ما أعلن عنه بعدد من الصور الذي نشرهم عبد الله من خلال حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكانت من بينهم الصورة التي أثارت ضجة عندما ظهر فيها بلبس قديم وهو يجلس في مكان عشوائي بسيط يشبه للمقهى البلدي.