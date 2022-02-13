/679224/استقبال-أهالي-قرية-محمد-عبد-المنعم-بالزقازيق-بعد-تألقه-مع-المنتخب-والأهلي

استقبلت أهالي قرية شرويده في مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، مدافع منتخب مصر، والنادي الأهلي، محمد عبدالمنعم فور عودته منذ قليل لمنزله في القريه.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونجح محمد عبد المنعم من الظهور بشكل قوي في صفوف منتخب مصر، ببطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

محمد عبد المنعم رجل مباراة مصر والكاميرون

وصل محمد عبد المنعم مع منتخب مصر لنهائي البطولة، وينجح في إقاف الهجمات على مرمى الفراعنة من الأمام، ليكون سجل أهدافة الفريق في حضوره هدفين في مرماه.

حصد محمد عبد المنعم جائزة رجل مباراة مصر والكاميرون، في لقاء جمع بين الفريقين في نصف نهائي البطولة، بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي والتوجه لركلات الترجيح ويحسمها الفراعن لصالحهم.

محمد عبد المنعم يحصد برونزية العالم مع الأهلي

عاد محمد عبد المنعم من الكاميرون، ليتوجه مباشرة إلى دبي بالإمارات للحاق ببعثة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2022، ويحصد برونزية العالم، في أولى مشاركة له مع المارد.

عاد محمد عبد المنعم من فيوتشر بعد إعارته من النادي الأهلي مرة آخرى، بعد تألقه مع المنتخب الوطني، ليكون داعم لدفاعات المارد الأحمر في البطولة والقادم.

يتواجد في صفوف تشيلسي الدولي البلجيكي، روميرو لوكاكو، منافس هداف الدوري الإنجليزي، وجميع البطولات التي تدب أقدام البلوز بها، في بطولة كأس العالم للأندية لأول مرة في تاريخ مسيرته الكروية.

توقع محبي كرة القدم ومتابعيها حول العالم تتويج البلجيكي لوكاكو، بهداف مونديال الأندية 2022، ولكن الضربة والمنافسة قوية، بينه وبين ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي بطل إفريقيا، ورافائيل فيجا، لاعب البميراس البرازيلي، بطل أمريكا الجنوبية، وعبد الله ديابي، لاعب نادي الجزيرة، بطل الدوري الإماراتي، ومستضيف البطولة، ليكون لكا منهما نصيبه في إحراز هدفين، وإقتسام جائزة هداف كأس العالم للأندية 2022.

نتيجة مباراة تشيلسي وبالميراس بنهائي كأس العالم للأندية 2022

نجح بطل أوروبا فريق تشيلسي الإنجليزي، من حصد بطولة كأس العالم للأندية 2022، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في نهائي البطولة، والتي توجهة للوقت الإضافي بعد حسم التعادل الإيجابي بنتيجة هدف لهدف.

تقدم تشيلسي في نتيجة المباراة، بالهدف الأول في الدقيقة الرابعة والخمسون من عمر اللقاء، عن طريق البلجيكي روميرو لوكاكو، ليعود لمنافسة هدافي البطولة، برصيد هدفين، ويعطي الأفضلية لفريقه في المباراة.