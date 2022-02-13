/679216/بسبب-فيلم-العارف-هشام-نزيه-وأحمد-المرسي-يحصدان-جوائز-جمعية-الفليم-للمرة-الثانية

يشكل كل من الموسيقار هشام نزيه ومدير التصوير أحمد المرسي ثنائياً يحصد جوائز للمرة الثانية على التوالي، وذلك في مهرجان جمعية الفيلم بالقاهرة في دورته الاستثنائية، وبسبب فيلم العارف فاز هشام نزيه بجائزة أفضل موسيقى تصويرية بينما فاز أحمد المرسي بجائزة أفضل تصوير سينمائي.

دوت الخليج يرصد لكم فوز هشام نزيه بجائزة أفضل موسيقى تصويرية وفوز أحمد المرسي بجائزة أفضل تصوير سينمائي.

نزيه والمرسي يفوزان بجوائز مهرجان جمعية الفيلم

ومن الجدير بالذكر أنه تم تسليم الجوائز خلال الحفل الإختتامي، الذي أُقيم اليوم الموافق 12 فبراير في مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية.

ولم تكن هذه المرة الأولى لفوزهم حيث فاز الثنائي سابقاً، بجائزة أفضل موسيقى تصويرية وأفضل تصوير خلال الدورة الـ45 لمهرجان جمعية الفيلم، والتي أقيمت عام 2019 وذلك تقديرًا عن أعمالهم في فيلم تراب الماس.

الثنائي يحصدون الجوائز

وقد اشترك الثنائي نزيه والمرسي في عدد ضخم من الأفلام الناجحة والتي من أبرزها فيلم: الفيل الأزرق بجزئيه الأول والثاني، وفيلم: الأصليين اللذان يعتبران من أهم الأفلام التي حققت إيرادات كبيرة، بالإضافة ألى عملهما سوياً في موكب المومياوات الملكية إذ شارك المرسي في التصوير والإخراج، بينما قام نزيه بتأليف الموسيقى والألحان لهذا الحدث الذي خطف أنظار العالم ونال إعجاب العالم أجمع.

جوائز أخرى لفيلم العارف

ولم تكن هذه الجوائز فقط التي حصل عليها فيلم العارف، حيث حصد عدة جوائز أخرى منها كانت جائزة أفضل مكساج والتي فاز بها أحمد أبو السعد وجائزة أفضل ممثل دور ثاني للفنان أحمد فهمي.

الدورة الاستثنائية لمهرجان الفيلم بالقاهرة

وقد شهدت الدورة الاستثنائية لمهرجان الفيلم بالقاهرة، والتي تضم الدورتين السابعة والأربعين والثامنة والأربعين، منافسة شرسة حيث تتنافس على جوائز الدورة السابعة والأربعين للمهرجان خمسة أفلام من بين 21 فيلمًا تم عرضهم تجارياً خلال عام 2020، فيما تتنافس سبعة أفلام على جوائز الدورة الثامنة والأربعين من بين 26 فيلمًا تم عرضهم في عام 2021.

معلومات عن هشام نزيه

يعتبر هشام نزيه هو أحد أهم الموسيقيين المصريين في الوقت الحالي، ونظرًا لأن له مسيرة حافلة من الأعمال الناجحة التي تتجاوز حوالي 40 عمل سينمائي وتلفزيوني، وقد تعاون مع أهم المخرجين بصناعة السينما المصرية، مثل: طارق العريان، هادي الباجوري، خالد مرعي،شريف عرفة، محمد ياسين، مروان حامد، رضوان الكاشف، ساندرا نشأت، كاملة أبو ذكري وهاني خليفة، وقد حصل نزيه على تكريم خاص من مهرجان الموسيقى العربية في عام 2021 وذلك تقديراً لمسيرته الفنية، كما فاز في عام 2018 بجائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ليصبح بذلك أول موسيقي في العالم يحصل على هذه الجائزة.

معلومات عن أحمد مرسي

كما كان تاريخ أحمد مرسي حافل بالجوائز والأعمال الناجحة، حيث قدم مدير التصوير والمخرج أحمد المرسي أعمالاً ناجحة تتخطى أكثر من 50 فيلم، وقدم ما يتجاوز 2000 إعلان فيديو تجاري كمدير تصوير ومؤخرًا كمخرج أيضًا، وحصل على حوالي 22 جائزة محلية ودولية عن مجمل أعماله، وهو حاليًا عضو معتمد في الجمعية الكندية للمصورين “CSC” إضافة لإنتسابه إلى الجمعية الأسترالية للمصورين “ACS” التي منحته منها حوالي 9 جوائز، وذلك منذ انضمامه لها في عام 2018.