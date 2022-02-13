وزارة الصحة تكشف الفحوص الطبية المجانية لمرض التليف الكبدى.. اعرف التفاصيل



كشفت وزارة الصحة والسكان عن الفحوصات والتحاليل الخاصة ببرنامج متابعة مرضى التليف الكبدي والكشف المبكر عن أورام الكبد السرطانية. وقالت وزارة الصحة والسكان في منشور اليوم : يتم عمل فحوصات وتحاليل دورية مجانية للاطمئنان على صحة المرضى. وأوضحت وزلرة الصحة والسكان : يتم تقديم خدمات الفحص بالموجات فوق الصوتية مع عمل تحاليل الاورام كل 4 شهور وذلك للاطمئنان علي صحة المرأة.

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