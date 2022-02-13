محافظ أسوان يكلف وحدة حياة كريمة بالاستماع لمطالب أهالى قرى مركز دراو

جدة - نرمين السيد - كلف محافظ أسوان أشرف عطية وحدة حياة كريمة بالمحافظة اليوم الأحد، بعقد جلسات استماع مع لجان التنمية المتكاملة لقرى مركز دراو من أجل رصد المطالب والاحتياجات الجماهيرية.





وقال محافظ أسوان : "إنه تم عقد أولى هذه الجلسات مع لجنة التنمية المتكاملة وأهالى قرية بنبان، بحضور القيادات البرلمانية والتنفيذية وعمد ومشايخ وممثلى الأهالى والجمعيات الأهلية والشباب والمرأة، بالإضافة إلى مسئولى مؤسسة حياة كريمة".

من جانبه، أوضح رئيس وحدة حياة كريمة بأسوان أن قرية بنبان تضم 3 قرى فرعية و20 نجعا ويبلغ عدد سكانها 30 ألف نسمة، لافتا إلى أنه سيتم مخاطبة الجهات المختصة بالمطالب الفعلية لأهالى القرية والتى ركزت على أهمية تنفيذ مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى والمدارس، بجانب تحويل مستشفى بنبان إلى مستشفى مركزى مع إنشاء وحدة غسيل كلوى، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى فى قطاعات البريد والاتصالات والكهرباء والإنارة والغاز الطبيعى والطرق والرى والشباب والرياضة والثقافة ومحو الأمية، فضلا عن سكن كريم وإنشاء موقف لسيارات السيرفيس وسوق حضارى ووحدة إطفاء وأخرى للإسعاف ومشغل للسيدات، وكذا إنشاء مجمع خدمات وآخر زراعى.

وفى نهاية الجلسة، وجه أهالى قرية بنبان شكرهم للرئيس عبدالفتاح السيسى على إدراج قرى مركز دراو لمشروعات مبادرة حياة كريمة، مشيدين بالجهود المبذولة من المحافظ لتحويل توجيهات القيادة السياسية لمشروعات ملموسة على الأرض، وهو الذى سيحقق طفرة تنموية وخدمية غير مسبوقة لرفع جودة الحياة وتحسين مستوى معيشة مواطنى هذه القرى.