بيت العائلة يهنئ المستشار بولس فهمى لتوليه منصب رئيس المحكمة الدستورية

جدة - نرمين السيد - قدم بيت العائلة المصرية التهنئة للمستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، على ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسى وتوليه منصبه الجديد، متمنين له التوفيق والسداد فى أداء مهمته الجليلة.





وقال بيت العائلة المصرية- فى بيان، اليوم: "إن رئيسى بيت العائلة المصرية والأمين العام والأمين العام المساعد ومجلس أمناء بيت العائلة ولجانه التنفيذية والمنسق العام يتقدمون بأرق التهانى وأصدق التبريكات للمستشار بولس فهمى للثقة الغالية التى أولاه إياها الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعيينه رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا.. متمنيين دوام التوفيق والسداد فى هذا المنصب الكبير ودوام العمل على حماية الدستور وصيانة مبادئه وتحقيق سيادة القانون تحت مظلة ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصرالعربية، داعيين المولى- عز وجل- أن يجعل كل ما تقومون به من أعمال فى خدمة وطننا العزيز.. وأن يبارك جمهوريتنا الجديدة وقيادتها الحكيمة".

وأكد أن تعيين المستشار بولس فهمى فى هذا المنصب الكبير مع ما كل ما يمثله من أهمية دستورية وتبعات سياسية يدل على أن مصر هى دولة المواطنة الحقيقية ولا تفرق بين أبنائها، فالجميع يتمتع بكافة الحقوق وعليه نفس الواجبات، و"أننا جميعًا تحت مظلة القانون سواء"، كما يرسخ لهذا المناخ الديمقراطى فى مصر والذى لا يميز بين المواطنين إلا على أساس الكفاءة والاجتهاد والعمل النافع الذى يخدم البلاد والعباد.