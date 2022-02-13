بدء تلقى طلبات التظلم من نتيجة الشهادة الإعدادية بشمال سيناء

جدة - نرمين السيد - وذكر بيان للمديرية، اليوم، أنه يتم تقديم التظلمات بمكتب إدارة شئون الطلبة بديوان عام المديرية بالعريش لمدة أسبوعين وفقًا لعدد من الإجراءات وتشمل: توجه ولى الأمر إلى مكتب شئون الطلبة بالمديرية لملء نموذج طلب إعادة الفحص وتحديد المواد التى يُرغب فى التظلم من نتيجتها ودفع الرسوم المقررة لخزينة المديرية بواقع عشرين جنيهًا عن كل مادة.

وأشارت المديرية أنه بعد ملء النموذج يتوجه ولى الأمر إلى مقر لجنة النظام والمراقبة لامتحان الشهادة الإعدادية بالمجمع الخدمى للامتحانات بحى الزهور فى العريش، لتسليم الطلب وتحديد جلسة الاطلاع، ثم يتوجه بصحبة الطالب فى الموعد المحدد لجلسة الاطلاع بمقر لجنة النظام لكتابة الإقرار والاطلاع على الصورة الضوئية لكراسة الإجابة فى المواد المتظلم منها وكتابة الملاحظات على نموذج المعد لذلك.

وقد اعتمد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء - يوم الثلاثاء الماضى - نتيجة الفصل الدراسى الأول (نصف العام) للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022 بنسبة نجاح 79.2% من المتقدمين للامتحانات.