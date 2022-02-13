/679215/لعنة-مباراة-مصر-ونيجيريا-بأمم-إفريقيا-تصيب-المصري-بالكونفدرالية أمام-القطن-الكاميروني

انتهت أحداث مباراة القطن الكاميروني، والمصري البورسعيدي، بالتعادل السلبي، في لقاء جمع بين الفريقين في أولى جولات بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهد مباراة المصري على العديد من الفرص الضائعة بين الفريقين، في لقاء مثير يحسمع التعادل السلبي، بعد تألق مدافعي الفريقين، وحراس المرمى.

لعنة ملعب مباراة مصر ونيجيريا تصيب المصري بالكونفدرالية

بهذا التعادل يحصد المصري البورسعيدي نقطة ثمينة، أمام عملاق الكرة الكاميرونية، وعلى أرضة، ليحل وصيف متصدر ترتيب المجموعة الثالثة من بطولة الكونفدرالية.

شهد ملعب روميدي أدجبا على لقاء المصري البورسعيدي، والقطن الكاميروني، وهو نفس الملعب الذي احتضن مباراة منتخب مصر ونيجيريا في أولى منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

تشكيل المصري البورسعيدي أمام القطن الكاميروني

حراسة المرمى: أحمد مسعود

خط الدفاع: أحمد شديد – هيثم العيوني – ياسر حامد – كريم العراقي.

خط الوسط : فريد شوقي – عمرو موسى – إلياس الجلاصي.

خط الهجوم : جريندو – محمد عنتر – عمرو مرعي.

ويتواجد على دكة البدلاء

عصام ثروت – زياد فرج – إسلام صالح – حسين رجب – حجاج عويس – أحمد حمودي – أسامة الجزار – أوستن أموتو – إيزي إيميكا.

ويتواجد المصري في المجموعة الثالثة من بطولة الكونفدرالية برفقة فرق القطن ومازيمبي وأتوهو.

ايسترن كومباني يحقق أول انتصار في الممتاز على المصري

حقق نادي ايسترن كومباني الفوز على نظيره فريق المصري البورسعيدي، بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في خامس جولات المجموعة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

تقدم نادي المصري في نتيجة المباراة بالهدف الأول، في الدقيقة الـ 36 من عمر اللقاء، عن طريق محمد عبد اللطيف جريندو، من خلال كرة عرضية من الطرف الأيسر لصالح المصري عن طريق إلياس جيلاصي قابلها جريندو بتسديدة تصدى لها حارس المرمى، لترتد إليه مرة أخرى ليسددها في الشباك.