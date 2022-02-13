/679212/الشوط-الأول-ليفربول-يتقدم-على-بيرنلي-والحظ-يباغت-محمد-صلاح

انتهت الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد فريق بيرنلي، والتي تقام ملعب "تيرف مور" مباراة الفريقين في منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وانتهي الشوط الأول بهدف دون رد احرزه الهدف الوحيد فابينهو لاعب الريدز في الدقيقة 40 من أحداث اللقاء عن طريق ركنيه، بينما شهدت المباراة تنافس كبير بين الفرقين، بينما اهدرمحمد صلاح العديد من الفرص.

تشكيل ليفربول ضد بيرنلي

فى حراسة المرمى: أليسون

فى خط الدفاع: أرنولد- ماتيب- فان دايك- روبرتسون

فى خط الوسط: هندرسون- فابينيو- كيتا

فى خط الهجوم: ماني- فيرمينو- صلاح

الجدير بالذكر ان انتهت أحداث مباراة ليفربول وليستر سيتي، بنتيجة هدفين دون رد لصالح فريق الريدز، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بهذا الفوز يصل ليفربول إلى الإنتصار التاسع عشر على التوالي، والتي يشهد عليها ملعب الأنفيلد معقل فريق الريدز.

سجل البرتغالي ديجو جوتا الهدف الأول في الدقيقة الـ 34 من عمر اللقاء، من خلال ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها أرنولد عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها فان دايك برأسية أبعدها شمايكل فردت إلى ديوجو جوتا فسدد كرة قوية سكنت يسار المرمى.

مشاركة محمد صلاح

دخل الدولي المصري محمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر، في الدققية الـ 60 من عمر اللقاء، بخروج البرازيلي ودخول صلاح، وسط تصفيق حار من جمهور الريدز، وهي المشاركة الأولى له بعد نهائي أمم إفريقيا مع منتخب بلاده أمام السنغال.

أكد ديجو جوتا بالهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة الـ 87 من عمر اللقاء، من خلال لمسة رائعة من ماتيب وضعت ديوجو جوتا في انفراد تام بالمرمى فسدد الاخير كرة قوية سكنت يمين كاسبر شمايكل.

نتيجة مبارة أرسنال وولفرهامبتون

وفي الجانب المقابل حقق أرسنال الفوز على ولفرهامبتون بهدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين، في الجولة الرابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.