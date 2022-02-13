/679210/جميع-المواهب-مواعيد-عرض-برنامج-الدوم-تعرف-عليها

نرصد لكم مواعيد عرض برنامج الدوم، الذي يعد برنامج يهدف لخدمة المجتمع، كما أنه بالتعاون بين وزارة الثقافه ووزارة الشباب والرياضة، وهو برنامج مصري 100%، ويشمل البرنامج الـ27 محافظة وتابع لمجموعة المتحدة، والبرنامج يشمل اكتشاف مواهب الفنون والثقافة والرياضة.

دوت الخليج يرصد لكم مواعيد عرض برنامج الدوم وذلك خلال السطور القادمة.

مواعيد عرض برنامج الدوم

تصدرت محركات البحث مواعيد عرض برنامج الدوم، وفي ظل التساؤلات المستمرة حول مواعيد عرض برنامج Dom talent discovery والقنوات الناقلة له، تجدر الإشارة إلى أن الحلقة الأولى من هذا البرنامج قد تم بثها على شاشة قناة On egy، وجاء ذلك في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر، ويستهدف هذا البرنامج لاكتشاف أكبر عدد من المواهب في مصر خلال الـ 27 محافظة من خلال مشاركة مجموعة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 28 عامًا.

برنامج الدوم

وفي جانب آخر، قد تم بناء الدوم في 1000 ساعة عمل، بمجهود حوالي 500 فني في جهود مستمرة دون توقف، وكان أبرز الحاضرين في الفقرة الإفتتاحية للبرنامج عدد من نجوم الفن والإعلام منهم: شريف منير، حميد الشاعري، امير كرارة، لميس الحديدي، هاله صدقي، أشرف ذكي، ليلي علوي، الهام شاهين، طارق العريان، يوسف الشريف، كريم عبد العزيز، يسرا، وهو برنامج مصري 100%، مواعيد عرض برنامج الدوم.

الحلقة الأولى من برنامج الدوم

وحسبما قال المقدم يوسف عثمان أن الحلقة الأولى من الدوم أن البرنامج يتكون من 13 حلقه، وأن الحلقة الإفتاحية للبرنامج كانت إستثنائية وستبدأ المنافسة في برنامج الدوم من الحلقة القادمة، والتي ستكون يوم الجمعة القادمة الذي سيوافق 18 فبراير، وسيذاع على قناة On egy، مواعيد عرض برنامج الدوم.

شيرين عبد الوهاب تفتتح برنامج الدوم

مواعيد عرض برنامج الدوم، وقد افتتحت الفنانة شيرين عبد الوهاب برنامج الدوم بأغنية وطنية، ووصفتها المقدمة بـ”الصوت الرسمي لمشاعرنا”، وتعبتر شيرين أول صوت في إنطلاقة الدوم.

وكما قد أعربت الفنانة شيرين عبد الوهاب عن سعادتها بشكل كبير بشأن إِشتراكها في حدث ضخم مثل برنامج الدوم، وقالت شيرين عبد الوهاب:” إن شاء الله يكون وشي حلو عالمتسابقين، هعتبر نفسي أول موهبه في مصر خدت المكانه وكنت محظوظه إني اقف عالمسرح النهارده و بشكر الدولة إنها بتراعي المواهب المصرية وألف شكر للي عمل البرنامج ده”.