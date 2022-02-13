وزيرة التضامن الاجتماعي توجه بسرعة إنقاذ ٣ مواطنين بلا مأوى بينهم سيدتان...

وجهت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بوزارة التضامن الاجتماعي بسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي قد تم تداولها من خلال مقطع فيديو نشرته بعض وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام عبر مواقعها الإلكترونية، حيث أشار مقطع " الفيديو " المتداول إلى وجود مواطن مسن بلا مأوى بميدان السيدة عائشة تركه أبنائه ويظهر عليه علامات المرض والإرهاق الشديد.

وفي هذا الصدد توجه أعضاء فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة إلى موقع الاستغاثة وقد تم العثور على المواطن بلا مأوى في حالة إعياء شديد، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إسعاف المواطن والتقييم الطبي لحالتة، علما بأنه قد تم إيداع المواطن بإحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.

وفي سياق متصل وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى التابع للوزارة بسرعة بحث استغاثة أخرى قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الشكوى إلى وجود فتاة بالعقد الثالث من العمر بلا مأوى، وذلك بالقرب من موقف السيارات بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة.

وفي هذا الإطار فقد تم تكليف أعضاء فريق البرنامج بوحدة جنوب القاهرة بالتوجه إلى موقع الاستغاثة، علما بأنه قد تم العثور على المواطنة وتدعى " س. خ. ح. ع "، وقد اتضح أنها مطلقة وتبلغ من العمر ٢٨ عاما ، وقد أفادت أنها تركت المنزل يسبب التفكك الأسري التي تعاني منه الأسرة، حيث إن الأم تزوجت بآخر وتركت الأبناء ، وأن الأب دائم التعدي عليها وتعنيفها مما دفعها إلى الخروج إلى الشارع، علما بأن الأسرة قد سبق وأن أودعتها بإحدى دور الرعاية الاجتماعية بعد أن رفضتها المدرسة التي كانت مقيدة بها نتيجة وجود نسبة تأخر عقلي.

وفي هذا السياق فقد تولى أعضاء الفريق تقديم الدعم النفسي والمعنوي للمواطنة وتوعيتها من مخاطر الشارع، وفور إنتهاء جلسة التوعية والدعم النفسي وافقت الفتاه على الايداع بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، وعليه فقد تم اتخاذ الإجراءات بشأن التقييم الطبي بمستشفى حلوان العام، وفور الإنتهاء تم إيداع الفتاة بإحدى دور الرعايه الاجتماعية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية وحمايتها من مخاطر الشارع.

في حين وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق البرنامج القومي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى بسرعة بحث استغاثة ثالثة قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، حيث أشارت الاستغاثة إلى وجود ٤ أطفال بلا مأوى برفقة فتاه تبلغ ١٧ عاما، وذلك بجوار محطة قطار سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية، علما بأن الفتاة بلا مأوى تعاني من حالة صحية سيئة نتيجة جروح عميقه بالقدم.

وفي هذا الإطار قد تم تكليف فريق البرنامج المحلي بالإسكندرية بسرعة التوجه إلى موقع الاستغاثة، حيث تم العثور على الأطفال برفقة الفتاة، وقد تم عقد جلسة توعية ودعم نفسي لهم ، إلا أن الأطفال قد غادرو المكان ورفضوا الإيداع بإحدى دور الرعاية الاجتماعية، في حين وافقت الفتاة على إيداعها بإحدى دورالرعاية، وعليه فقد تم إسعافها واتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة، وفور استقرار الحالة الصحية فقد تم إيداعها إحدى دور الرعاية الاجتماعية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.