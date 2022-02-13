قرار جمهورى بإضافة كليتين جديدتين فى جامعة النهضة

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار رقم 67 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 بشأن إنشاء جامعة النهضة.



جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى القرار رقم 67 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 253 لسنة 2006 بشأن إنشاء جامعة النهضة. وتضمن القرار إضافة كليتى الفنون الجميلة والعمارة. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية.

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