هيئة الرعاية الصحية تصدر دوريتها الأسبوعية رعاية نيوز (صور)

جدة - نرمين السيد - هيئة الرعاية الصحية تصدر دوريتها الأسبوعية "رعاية نيوز" (فيديو وصور)

أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، دوريتها الإخبارية الأسبوعية، "رعاية نيوز"، والتى تعبر عن أنشطة الهيئة وفعالياتها على المستويين الدولى والمحلي، وكذلك إنجازات إدارتها وفروعها ومنشآتها الصحية بمختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

واستهلت "رعاية نيوز" باجتماع اللجنة التنسيقية للتأمين الصحى الشامل والتى ترأسها الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، والذى أكد خلاله دعم تطوير برامج الميكنة والتحول الرقمى للخدمات بمنظومة التأمين الصحى الشامل لتأكيد تشغيلها وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وأشارت "رعاية نيوز" خلال نشرتها الدورية، إلى زيارة الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، لأول مدينة طبية بالعاصمة الإدارية الجديدة «كابيتال ميد»، مثمنًا الشراكة مع القطاع الخاص لما لها من مردود على الجانب الاقتصادى والاجتماعي.

وتابعت النشرة الدورية "رعاية نيوز"، إلى إجراء 3بروتوكولات تعاون أولها بين "هيئة الرعاية الصحية" و "شركة المصريين لخدمات الرعاية الصحية" لإدارة وتشغيل أول مدينة طبية بالعاصمة الإدارية الجديدة "كابيتال ميد"، و الثانى بين "هيئة الرعاية الصحية" و"معهد التطوير المهنى والتعليم المستمر لجامعة بدر" لرفع كفاءة وتنمية قدرات الأطقم الطبية والإدارية بالهيئة، والثالث للتعاون مع "جامعة بدر" لتدريب الخريجين والعاملين بمجالات الرعاية الصحية.

ووفقًا لـ "رعاية نيوز"، جامعة بدر بالقاهرة تهدى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، درع الجامعة، تكريمًا له، فيما أطلقت هيئة الرعاية الصحية فعاليات وحدة اقتصاديات الصحة، وذلك بناء على الموافقة المبدئية لمجلس إدارة الهيئة على إنشاء الوحدة، بهدف تحقيق التميز الإكلينيكى والوصول إلى أعلى معدلات رضاء المنتفعين.

فيما أشارت "رعاية نيوز" إلى تسليم الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذى للهيئة، المتدربين على برنامج "تطبيق تقييم التكنولوجيا الصحية بوحدة اقتصاديات الصحة" شهادات اجتياز البرنامج التدريبى بنجاح.

وتابعت النشرة الدورية، بإعلان هيئة الرعاية الصحية عن إجراء أكثر من 5000 قسطرة قلبية (تشخيصية وعلاجية) بوحدة قسطرة القلب بمستشفى النصر التخصصى ببورسعيد منذ بدء منظومة التأمين الصحى الشامل، وتعلن عن بدء مستشفى المبرة ببورسعيد، فى صرف الأجهزة التعويضية لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بورسعيد.

وأشارت "رعاية نيوز" إلى أبرز حزم الخدمات التى تم تقديمها بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، كنجاح فريق العظام بمستشفى التضامن بورسعيد من مراجعة حالة مفصل حوض أجرت سابقًا عملية تركيب مفصل حوض لوجود خلخلة بمنطقة التجويف الحقى للحوض، ونجاح إصلاح حَوَل لمريض مصاب بخلل بالغدة الدرقية بمستشفى الرمد بورسعيد، ونجاح إجراء ٢٥ عملية فى يوم واحد فقط بمستشفى إيزيس التخصصى التابعة لهيئة الرعاية للرعاية الصحية بالأقصر، وإجراء عملية ذات مهارة خاصة لإعادة بناء التجويف الحقى وعمل مفصل صناعى كامل لمريض بمجمع الإسماعيلية الطبى بنجاح.

واختتمت النشرة، بالإشارة لتركيب أول منظم لضربات القلب Peacemaker بوحدة القسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي، وذلك لأول مرة، بمدينة إسنا بالأقصر، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل، وأخيرًا انتهاء فعاليات البرنامج التدريبى لتأهيل الصيادلة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد على خدمات الصيدلة الإكلينيكية.

يذكر أن "رعاية نيوز"، هى دورية إخبارية تصدر بشكل أسبوعى عن إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلى والدولى، وذلك إيمانا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية للنشر والتوعية بأهم خدماتها والرعاية الصحية التى تهم المواطن المصرى للانتفاع بها، إضافة إلى دحض الشائعات فى حال ظهورها والتى قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأى العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، وخاصة فى المجال الصحى الذى يعد أهم المجالات التى تمس حياة المواطن المصرى وسلامته وصحته.